Геймеры отыскали новый намек на видеоигру GTA VI. Интересно, что на этот раз поклонники нашли дату анонса на простом рекламном постере для GTA Online.

Источник​: Rockstar Games

Геймеры уже несколько лет хотят услышать хоть какую-то информацию о видеоигре GTA VI. Но студия Rockstar Games пока даже не анонсировала разработку этого проекта. Кажется, что поклонники пытаются найти намеки на новую часть во всех новостях о GTA. На этот раз геймеры отыскали на рекламном постере дату анонса видеоигры GTA VI.

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В последнем обновлении для видеоигры GTA Online появился автомобиль под названием VETIR. Казалось, что здесь может быть такого, обычное обновление, в котором добавили очередное транспортное средство в игру. Но фанатов заинтересовала фотография, на которой изображен этот грузовик, а также есть интересная надпись. Дело в том, что название VETIR написано очень необычным шрифтом. Именно в этой записи геймеры и нашли возможную дату анонса видеоигры GTA VI.

Эту надпись можно разбить на две следующие части:

"VE" – здесь все просто, потому что можно легко увидеть римскую цифру VI , а также двоеточие

, а также двоеточие "TIR" – здесь уже сложнее, потому что нужно виртуально "отрезать" больше частей от этих букв. Но если внимательно присмотреться к изображению, то можно увидеть такие цифры 7. 11

Складываем все и получаем следующую запись – "VI: 7. 11". Правда, геймеры пока не разобрались в системе записи дат, поэтому анонс игры может состояться: 11 июля или 7 ноября. Совершенно очевидно, что такой вариант записи компания Rockstar Games оставила не просто так, но пока непонятно, с какой целью ("троллинг" или действительно намек).

Стоит отметить, что такие намеки эта студия оставляет уже не первый раз. В тизере последнего дополнения к GTA Online геймеры уже находили загадочные координаты. Они указывали на дорогу, контуры которой похожи на схематическое написания римской цифры VI.

Грузовик и надпись необычным шрифтом / скриншот