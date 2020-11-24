В тизере нового дополнения к GTA Online геймеры нашли загадочные координаты, которые соответствуют реальной местности. Там находится интересная дорога, которую и считают намеком на GTA 6.

Один из поклонников серии GTA в своем твиттере опубликовал интересную догадку. Он подробно разобрал тизер нового дополнения к GTA Online и нашел скрытое послание от разработчиков из Rockstar Games.

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Смотрите тизер дополнения к GTA Online – видео

В тизере дрон снимает масштабную локацию, которую в будущем дополнении игроки смогут ограбить. Но геймеров заинтересовали загадочные координаты 38.527A N, 79.6129A W, которые можно заметить в этом видео. Они соответствуют реальной местности в штате Западная Вирджиния, США. Эти координаты указывают на дорогу, контуры которой похожи на схематическое написания римской цифры VI.

Дорога, которую считают намеком на GTA 6 / фотография из твиттера wellgamer789

Пока неизвестно, что именно это значит. Некоторые считают, что это намек на то, что события новой GTA будут происходить на территории этого штата. Но простым совпадением это назвать очень трудно, почему бы тогда Rockstar не оставили координаты какого-то острова.

События нового дополнения к GTA Online будут проходить именно на территории тропического острова.

Последняя часть в серии GTA вышла еще в 2013 году. С тех пор разработчики выпускают лишь дополнения к GTA Online. Никаких анонсов новой части еще не было, также Rockstar только опровергала многочисленные слухи о GTA 6.