Компания Rockstar анонсировала масштабное дополнение для GTA Online под названием "The Cayo Perico Heist". Разработчики впервые расширят игровую карту.

Компания Rockstar на своем официальном сайте анонсировала новое дополнение для игры GTA Online. Разработчики отмечают, что это будет самое масштабное обновление в истории этой игры.

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Игроков отправят в совершенно новую локацию для проведения следующего масштабного ограбления. Разработчики добавят в игру остров Кайо-Перико, который принадлежит известному наркоторговцу. Эта локация хорошо охраняется, поэтому игрокам нужно будет очень постараться, чтобы похитить оттуда ценные файлы, деньги, золото или произведения искусства. Пройти это дополнение можно будет в одиночестве или в команде до 4 игроков.

Выберите снаряжения. Выберите подход. Выберите напарников – или отправляйтесь на задание в одиночку. Главное – постарайтесь остаться в живых.

Разработчики обещают добавить в игру новые транспортные средства, оружие, места для вечеринок и танцев, радиостанции и более 100 новых треков. Также игроков ждет большая и хорошо вооруженная подводная лодка.

Смотрите тизер нового дополнения для GTA Online – видео

GTA Online Многопользовательская видеоигра, разработанная компанией Rockstar и выпущена в 2013 году. Этот проект использует геймплейные особенности, механики и карту с GTA 5. В GTA Online геймеры могут создать своего уникального персонажа и исследовать полностью открытый игровой мир, в котором присутствуют различные режимы игры.

Самое масштабное дополнение для GTA Online выйдет уже 15 декабря на PC, PS4 и Xbox One.