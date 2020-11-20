Последний геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 демонстрирует новые кадры долгожданной игры, включая краткий обзор систем прокачки – подробнее в материале.

Cyberpunk 2077 должен был выйти 19 ноября, пока CD Projekt Red не объявил три недели назад, что игра будет отложена до декабря. Чтобы компенсировать это, разработчики представили ряд новой информации о Cyberpunk 2077, включая углубленный геймплейный трейлер игры. О самом главном, что из него можно почерпнуть расскажет Games24.

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Геймплейный трейлер Cyberpunk 2077

Трейлер стал частью пятого "Night City Wire" от CD Projekt Red, который сосредоточен на музыке Cyberpunk 2077 и исследовал предысторию Джонни Силверхенда, рокера, озвученного Киану Ривзом. Большое количество новой информации мы получили спустя почти две недели молчания, после сообщения о том, что Cyberpunk 2077 будет отложен в третий раз.

Настройка внешности персонажа / скриншот из трейлера игры Cyberpunk 2077

Пятиминутный трейлер демонстрирует несколько новых игровых элементов Cyberpunk 2077, включая детали настройки персонажа, модификации тела, одежду и новые локации, некоторые из которых похоже подводные. Трейлер начинается со сцены когда V и несколько других персонажей, претерпевают атаку, находясь в летательном аппарате. Однако, игроки смогут быть только пассажирами в подобных летательных аппаратах, поскольку CD Projekt Red подтвердили, что летающие машины нельзя будет пилотировать.

К этому времени разработчики не сообщали о каких либо подводных локациях игры, но новый трейлер подтверждает, что игроки смогут исследовать воды вокруг Ночного города. Неизвестно, был ли продемонстрированный подводный геймплей исключительно для одной миссии, или игроки смогут окунуться, когда пожелают.

Экран киберимплантов / скриншот из трейлера игры Cyberpunk 2077

Трейлер также дал поклонникам ознакомиться с некоторыми кибернетическими усовершенствованиями, которые будут доступны V и подразделяются на шесть категорий: лобная доля, оптическая система, система кровообращения, иммунная система, нервная система и кожный покров. Бесспорно, каждая из этих категорий будет иметь собственные усовершенствования, дающие V различные обновления и способности, связанные с системой органов.

Экран прокачки перков / скриншот из трейлера игры Cyberpunk 2077

Также были показаны перки и отдельные ветки прокачки для винтовок, пистолетов и лезвий.

Перк (англ. Perk, от – льгота, привилегия) – бонус, который предоставляет персонажу видеоигры особую способность или навыки. Перки постепенно становятся доступными игроку за накопления очков игрового опыта персонажа. Впервые появились в игре Fallout 1997 года, где была представлена ролевая система S.P.E.C.I.A.L.

Экран атрибутов / скриншот из трейлера игры Cyberpunk 2077

Они связаны с атрибутом реакции, что свидетельствует о том, что каждый из атрибутов будет иметь собственные ветки перков.

Гардероб персонажа / скриншот из трейлера игры Cyberpunk 2077

Наконец, игроки увидели разные варианты одежды, которые будут доступны для V. По меньшей мере 36 предметов верхней одежды было показано в конце трейлера, каждый со своим уникальным внешним видом. Вполне вероятно, что это лишь несколько доступных вариантов одежды, поскольку CD Projekt Red заявили, что внешний вид и стиль играют важную роль в Cyberpunk 2077.

Интервью с Киану Ривзом

Однако это еще не все, что касается игрового процесса, так как новое интервью с Киану Ривзом показывает, что игроки смогут взять под свой контроль эксцентричного персонажа Джонни Сильверхенда в определенные моменты игры. Когда Ривз обсуждает процесс игры за сыгранного им персонажа, с точки зрения персонажа демонстрируется несколько клипов, когда он поет со своей группой и запугивает бандита в ванной.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на PC, PS4, Stadia и Xbox One. Версии для PS5 и Xbox Series X в разработке и выйдут несколько позже.