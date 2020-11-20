Останній геймплейний трейлер Cyberpunk 2077 демонструє нові кадри довгоочікуваної гри, включаючи короткий огляд системи прокачки – детальніше у матеріалі.

Cyberpunk 2077 повинен був вийти 19 листопада, поки CD Projekt Red не оголосив три тижні тому, що гра буде відкладена до грудня. Щоб компенсувати це, розробник представив низку нової інформації про Cyberpunk 2077, включаючи поглиблений геймплейний трейлер гри. Про найголовніше, що з нього можна почерпнути розповість Games24.

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Геймплейний трейлер Cyberpunk 2077

Трейлер став частиною п'ятого "Night City Wire" від CD Projekt Red, який зосереджувався на музиці Cyberpunk 2077 та досліджував передісторію Джонні Сілверхенда, рокера, озвученого Кіану Рівзом. Велику кількість нової інформації ми отримали через майже два тижні мовчання, після повідомлення про те, що Cyberpunk 2077 буде відкладено втретє.

Налаштування зовнішності персонажа / скріншот з трейлера гри Cyberpunk 2077

П'ятихвилинний трейлер демонструє кілька нових ігрових елементів Cyberpunk 2077, включаючи деталі налаштування персонажа, модифікації тіла, одяг та нові локації, деякі з них схоже підводні. Трейлер починається з сцени коли V та кілька інших персонажів, зазнають атаки, перебуваючи у літальному апараті. Однак, гравці зможуть бути лише пасажирами у подібних літальних апаратах, оскільки CD Projekt Red підтвердили, що летючі машини не можна буде пілотувати.

До цього часу розробники не повідомляли про жодні підводні локації гри, але новий трейлер підтверджує, що гравці зможуть досліджувати води навколо Нічного міста. Невідомо, чи був показаний підводний геймплей виключно для однієї місії, чи гравці зможуть зануритися, коли забажають.

Екран кіберімплантів / скріншот з трейлера гри Cyberpunk 2077

Трейлер також дав шанувальникам ознайомитися з деякими кібернетичними вдосконаленнями, які будуть доступні V та поділяються на шість категорій: лобова кора, оптична система, система кровообігу, імунна система, нервова система та шкіряний покрив. Безперечно, кожна з цих категорій матиме власні вдосконалення, що дають V різноманітні оновлення та здібності, пов’язані з системою органів.

Екран прокачки перків / скріншот з трейлера гри Cyberpunk 2077

Також були показані перки та окремі вітки прокачки для гвинтівок, пістолетів та лез.

Перк (англ. Perk, від – пільга, привілей) – бонус, який надає персонажу відеоігри особливу здатність чи навички. Перки поступово стають доступними гравцеві через накопичення очок ігрового досвіду персонажа. Вперше з'явилися у грі Fallout 1997 року, де була представлена рольова система S.P.E.C.I.A.L.

Екран атрибутів / скріншот з трейлера гри Cyberpunk 2077

Вони пов’язані з атрибутом реакції, що свідчить про те, що кожен з атрибутів матиме власні вітки перків.

Гардероб персонажа / скріншот з трейлера гри Cyberpunk 2077

Насамкінець, гравці побачили різні варіанти одягу, які будуть доступні для V. Щонайменше 36 предметів верхнього одягу було показано в кінці трейлеру, кожен зі своїм унікальним зовнішнім виглядом. Цілком ймовірно, що це лише декілька доступних варіантів одягу, оскільки CD Projekt Red заявили, що зовнішній вигляд та стиль відіграють важливу роль у Cyberpunk 2077.

Інтерв'ю з Кіану Рівзом

Однак це ще не все, що стосується ігрового процесу, оскільки нове інтерв’ю з Кіану Рівзом показує, що гравці зможуть взяти під свій контроль ексцентричного персонажа Джонні Сільверхенда в певні моменти гри. Коли Рівз обговорює процес гри за зіграного ним персонажа, з точки зору персонажа демонструється кілька кліпів, коли він співає зі своєю групою і залякує бандита у ванній.

Cyberpunk 2077 вийде 10 грудня на PC, PS4, Stadia та Xbox One. Версії для PS5 та Xbox Series X у розробці та вийдуть дещо пізніше.