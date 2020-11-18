Які низькобюджетні ігри зуміли вразити гравців своїми дивовижними історіями та геймплеєм та принести розробникам купу грошей і популярність, читайте у матеріалі.

За даними kotaku, "п'ять років тому генеральний директор Ubisoft Ів Гіємо підрахував, що середній виробничий бюджет для розробки ігор після поколінь консолей Xbox 360 та PlayStation 3 складе 60 мільйонів доларів". А вартість ААА тайтлів подекуди сягає фантастичних висот. Наприклад на розробку GTA V за чутками було витрачено приблизно 265 млн доларів. Проте, не обов'язково витрачати величезні кошти, щоб досягти успіху. Games24 розповість про ігри з малим бюджетом, що полюбились геймерам та принесли розробникам купу грошей.

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Among Us

Постер гри Among Us / зображення з gamescreed

Гра в яку зараз, здається, бавляться всі. Величезний успіх прийшов до розробників лише через два роки після релізу. І хоча гра насправді безкоштовна для гравців на мобільних телефонах і зовсім недорого коштує для гравців на ПК – $ 5,00. Все ж команді розробників Innersloth вдалось суттєво заробити. Згідно з доповіддю PocketGamer, опублікованою в середині вересня, більше як 2 місяці тому Among Us приніс розробникам принаймні $ 3,8 млн. На сьогодні ці цифри майже напевно змінилися, але ми все ще можемо використовувати їх, щоб приблизно оцінити, скільки грошей заробила гра. Важливо відзначити, що не вся ця сума потрапляє до кишень Innersloth. Всі платформи, на яких можна знайти гру, iOS App Store, Google Play Store і Steam, забирають приблизно 30% від продажів, знижуючи прибуток розробників до $ 2,66 млн. Також не слід забувати про податки, але з усім тим, $ 2,66 мільйона, розподілених між трьома розробниками гри рівномірно, становитимуть близько 886 666 доларів на людину, що досить дивовижно для інді-гри.

Dead Cells

Перші 14 хвилин геймплею гри Dead Cells

Dead Cells отримала визнання критиків та геймерів завдяки своїй розумній бойовій системі та унікальним елементам ігрового процесу. Гравці повинні розпочати гру заново, кожного разу коли вони помруть, що змушує вчитися на своїх помилках. Навіть за відносно низького бюджету йому вдалося заробити мільйони доларів на продажах. У вересні 2019 дизайнер студії Motion Twin Себастьян Бернард повідомив сайту pcgamer, що продажі гри перетнули позначку у 2,5 мільйони примірників, при середній вартості у 25 доларів прибутки від продажів склали близько $ 63 млн. Сама ж студія Motion Twin складається лише з 11 співробітників, які, як повідомив все той же Себастьян у інтерв'ю kotaku, отримують рівну кількість грошей від прибутків компанії.

Hollow Knight

Геймплейне відео гри Hollow Knight

Ще одна гра в жанрі метроїдванія, яка всупереч низькому бюджету стала величезним хітом. Натхненна такими тайтлами, як Dark Souls і Bloodborne, Hollow Knight містить виснажливі поєдинки з босами, які можуть стримувати деяких гравців. Однак ті, хто не боїться виклику, можуть знайти нову улюблену гру.

Метроїдванія – (англ. Metroidvania; від Metroid + Castlevania) – жанр комп'ютерних ігор, піджанр пригодницького бойовика, з ігровим процесом, подібним з серіями Metroid і Castlevania (починаючи з Castlevania: Symphony of the Night). Також відомий під назвами "метроід", "ігаванія" (на честь гейм-дизайнера Кодзі Ігарасі), "кастельроід".

За даними порталу gamingbolt, Hollow Knight був створений "з мізерним бюджетом, крихітною командою розробників". Команда розробників Team Cherry налічує лише трьох працівників. При середній ціні приблизно в $ 15, Hollow Knight купили понад 2,8 мільйона разів. Таким чином приблизний прибуток Team Cherry склав $ 42 млн.

Stardew Valley

Трейлер гри Stardew Valley

Гра, у жанрі симулятора життя фермера, що притягує своєю простотою та можливістю порелаксувати була розроблена всього лише однією людиною – гейм-дизайнером Еріком Бароне. Згідно з даними pcgamer у січні 2020 року продажі гри на усіх платформах перетнули позначку у 10 млн примірників. Шляхом нехитрих математичних операцій можемо отримати приблизний прибуток Еріка – близько $ 90 млн, звісно до сплати податків та вирахування часток магазинів, що реалізують гру.

Minecraft

Постер гри Minecraft / зображення з microsoft.com

Звичайно, ми не могли пропустити Minecraft, одну з найбільш прибуткових ігор усіх часів. Оригінальний Minecraft також був розроблений однією людиною, на ім'я Маркус "Notch" Перссон і є аномалією в іграх через прибутки, що перевищують вартість його розробки у незліченну кількість разів. За оцінками gamespot, продажі інді-легенди перевищують відмітку у 200 мільйонів копій. У вересні 2014 року Microsoft придбала права на Minecraft і компанію-розробника Mojang у Маркуса Перссона за $ 2,5 млрд.

Бонус

Tetris

Скріншот з першої версії гри Тетріс / зображення з cnn.com

Розроблений Олексієм Леонідовичем Пажитновим, радянським інженером-програмістом, Тетріс набув широкої популярності, коли вийшов на Nintendo Game Boy. IGN повідомляє, що відтоді, якщо сумувати всі перевидання та версії – він став найбільш продаваною грою всіх часів, з продажами у понад 500 мільйонів копій. Якби кожен екземпляр Тетрісу мав ціну у $ 5, гра заробила б $ 2,5 мільярди.