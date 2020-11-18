Какие низкобюджетные игры сумели поразить игроков своими удивительными историями и геймплеем и принести разработчикам кучу денег и популярность, читайте в материале.

По данным kotaku, "пять лет назад генеральный директор Ubisoft Ив Гийемо подсчитал, что средний производственный бюджет для разработки игр после поколения консолей Xbox 360 и PlayStation 3 составит 60 млн долларов". А стоимость ААА тайтлов местами достигает фантастических высот. Например, на разработку GTA V по слухам было потрачено примерно 265 млн долларов. Однако, необязательно тратить огромные средства, чтобы добиться успеха. Games24 расскажет об играх с малым бюджетом, которые полюбились геймерам и принесли разработчикам кучу денег.

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Among Us

Постер игры Among Us / изображение с gamescreed

Игра в которую сейчас, кажется, играют все. Огромный успех пришел к разработчикам лишь через два года после релиза. И хотя игра на самом деле бесплатная для игроков на мобильных телефонах и совсем недорого стоит для игроков на ПК – $ 5,00. Все же команде разработчиков Innersloth удалось существенно заработать. Согласно докладу PocketGamer, опубликованному в середине сентября, более 2 месяца назад Among Us принес разработчикам по крайней мере $ 3,8 млн. На сегодня эти цифры почти наверняка изменились, но мы все еще можем использовать их, чтобы приблизительно оценить, сколько денег заработала игра. Важно отметить, что не вся эта сумма попадает в карманы Innersloth. Все платформы, на которых можно найти игру, iOS App Store, Google Play Store и Steam, забирают примерно 30% от продаж, снижая прибыль разработчиков до $ 2,66 млн. Также не следует забывать о налогах, но со всем этим, $ 2,66 миллиона, распределенных между тремя разработчиками игры равномерно, составят около 886 666 долларов на человека, достаточно удивительно для инди-игры.

Dead Cells

Первые 14 минут геймплея игры Dead Cells

Dead Cells получила признание критиков и геймеров благодаря своей умной боевой системе и уникальным элементам игрового процесса. Игрокам приходится начинать играть заново, каждый раз когда они умрут, что заставляет учиться на своих ошибках. Даже при относительно низком бюджете игре удалось заработать миллионы долларов на продажах. В сентябре 2019 дизайнер студии Motion Twin Себастьян Бернард сообщил сайту pcgamer, что продажи игры пересекли отметку в 2,5 миллиона экземпляров, при средней стоимости в 25 долларов прибыли от продаж составили около $ 63 млн. Сама же студия Motion Twin состоит всего из 11 сотрудников, которые, как сообщил все тот же Себастьян в интервью kotaku, получают равное количество денег от доходов компании.

Hollow Knight

Геймплейное видео игры Hollow Knight

Еще одна игра в жанре метроидвания, которая вопреки низкому бюджету стала огромным хитом. Вдохновленная такими тайтлами, как Dark Souls и Bloodborne, Hollow Knight содержит изнурительные поединки с боссами, которые могут сдерживать некоторых игроков. Однако те, кто не боится вызова, могут обрести новую любимую игру.

Метроидвания – (англ. Metroidvania, от Metroid + Castlevania) – жанр компьютерных игр, поджанр приключенческого боевика, с игровым процессом, сходным с сериями Metroid и Castlevania (начиная с Castlevania: Symphony of the Night). Также известен под названиями "метроид", "игавания" (в честь гейм-дизайнера Кодзи Игараси), "кастельроид".

По данным портала gamingbolt, Hollow Knight был создан "с мизерным бюджетом, крошечной командой разработчиков". Команда разработчиков Team Cherry насчитывает лишь трех работников. При средней цене примерно в $ 15 Hollow Knight купили более 2,8 миллиона раз. Таким образом, примерный доход Team Cherry составил $ 42 млн.

Stardew Valley

Трейлер игры Stardew Valley

Игра, в жанре симулятора жизни фермера, которая притягивает своей простотой и возможностью порелаксировать, была разработана всего лишь одним человеком – гейм-дизайнером Эриком Бароне. Согласно данным pcgamer в январе 2020 года продажи игры на всех платформах пересекли отметку в 10 млн экземпляров. Путем нехитрых математических операций можем получить приблизительный доход Эрика – около $ 90 млн, конечно до уплаты налогов и вычета доли магазинов, реализующих игру.

Minecraft

Постер игры Minecraft / изображение с microsoft.com

Конечно, мы не могли пропустить Minecraft, одну из самых прибыльных игр всех времен. Оригинальный Minecraft также был разработан одним человеком по имени Маркус "Notch" Перссон и является аномалией в игровом мире из-за прибыли, превышающей стоимость разработки в бесчисленное количество раз. По оценкам gamespot, продажи инди-легенды превышают отметку в 200 миллионов копий. В сентябре 2014 года Microsoft приобрела права на Minecraft и компанию-разработчика Mojang у Маркуса Перссона за $ 2,5 млрд.

Бонус

Tetris

Скриншот из первой версии игры Тетрис / изображение с cnn.com

Разработанный Алексеем Леонидовичем Пажитновым, советским инженером-программистом, Тетрис приобрел широкую популярность, когда вышел на Nintendo Game Boy. IGN сообщает, что с тех пор, если суммировать все переиздания и версии – он стал самой продаваемой игрой всех времен, с продажами в более 500 млн копий. Если бы каждый экземпляр Тетриса имел цену в $ 5, игра заработала бы $ 2,5 миллиарда.