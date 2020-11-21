Компанія Rockstar анонсувала масштабне доповнення для GTA Online з назвою "The Cayo Perico Heist". Розробники вперше розширять ігрову мапу.

Компанія Rockstar на своєму офіційному сайті анонсувала нове доповнення для гри GTA Online. Розробники відзначають, що це буде наймасштабніше оновлення в історії цієї гри.

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Гравців відправлять у цілком нову локацію для проведення наступного масштабного пограбування. Розробники додадуть у гру острів Кайо-Періко, який належить відомому наркоторговцю. Ця локація добре охороняється, тому гравцям потрібно буде дуже постаратися, щоб викрасти звідти цінні файли, гроші, золото чи витвори мистецтва. Пройти це доповнення можна буде наодинці або у команді до 4 гравців.

Виберіть спорядження. Виберіть підхід. Виберіть напарників – або вирушайте на завдання наодинці. Головне – постарайтеся залишитися у живих.

Розробники обіцяють додати у гру нові транспортні засоби, зброю, місця для вечірок і танців, радіостанції та понад 100 нових треків. Також гравців чекає великий та добре озброєний підводний човен.

Дивіться тизер нового доповнення для GTA Online – відео

GTA Online Багатокористувацька відеогра, яка розроблена компанією Rockstar та випущена у 2013 році. Цей проєкт використовує геймплейні особливості, механіки та карту з GTA 5. У GTA Online геймери можуть створити свого унікального персонажа та досліджувати повністю відкритий ігровий світ, у якому присутні різноманітні режими гри.

Наймасштабніше доповнення для GTA Online вийде вже 15 грудня на PC, PS4 та Xbox One.