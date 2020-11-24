У тизері нового доповнення до GTA Online геймери знайшли загадкові координати, які відповідають реальній місцевості. Там знаходиться цікава дорога, яку і вважають натяком на GTA 6.

Один з шанувальників серії GTA у своєму твіттері опублікував цікаву здогадку. Він детально розібрав тизер нового доповнення до GTA Online та знайшов приховане послання від розробників з Rockstar Games.

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Дивіться тизер доповнення до GTA Online – відео

У тизері дрон знімає масштабну локацію, яку у майбутньому доповненні гравці зможуть пограбувати. Але геймерів зацікавили загадкові координати 38.527A N, 79.6129A W, які можна помітити у цьому відео. Вони відповідають реальній місцевості у штаті Західна Вірджинія, США. Ці координати вказують на дорогу, контури якої схожі на схематичне написання римської цифри VI.

Дорога, яку вважають натяком на GTA 6 / світлина з твіттера wellgamer789

Поки невідомо, що саме це означає. Дехто вважає, що це натяк на те, що події нової GTA будуть відбуватися на території цього штату. Але простим співпадінням це назвати дуже важко, чому б тоді Rockstar не залишили координати якогось острову.

Події нового доповнення до GTA Online будуть проходити саме на території тропічного острова.

Остання частина у серії GTA вийшла ще у 2013 році. З того часу розробники випускають лише доповнення до GTA Online. Жодних анонсів нової частини ще не було, також Rockstar лише спростовувала численні чутки про GTA 6.