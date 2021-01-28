В сети появились новые слухи о будущих проектах от компании Rockstar Games. Авторитетные инсайдеры сообщают о том, что студия сейчас занимается разработкой ремастеров.

Источник​: GTA Base

В сети постоянно появляется разнообразная информация о новых проектах от Rockstar Games. Обычно, геймеры сами находят различные намеки на GTA VI, хотя студия даже не анонсировала разработку этого проекта. Но на этот раз авторитетные инсайдеры намекают, что Rockstar Games работает над ремастерами GTA III, Vice City и San Andreas. Кажется, поклонникам Bully нужно будет подождать еще несколько лет.

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Первые намеки появились на сайте GTAForums: известный инсайдер Mach1bud в теме о новых дополнениях для видеоигры GTA V почему-то оставил сообщение "Скоро". Другой инсайдер с никнеймом WildBrick142 написал, что Mach1bud нужно было оставить это сообщение в другой теме. Сначала геймеры ничего не поняли, но помогла администрация этого известного сайта. Представители этого портала добавили к их сообщениям теги III, VC и SA. Также Mach1bud отметил, что официальная информация должна появиться в ближайшие 90 дней.

Другой инсайд геймеры нашли уже сами: один из администраторов GTAForums (никнейм uNi) решил поделиться интересной работой. В своем твиттере он опубликовал фото карточек GTA Online Shark, на которых можно увидеть номера 2001, 2002, 2004 и 2013 – это годы, в которые вышли именно эти три части серии, а также GTA V. Этот номер заканчивается символ "B46", который фанаты расшифровали как "Before 6", а это можно перевести так: "До 6". Поклонники предполагают, что ремастеры этих частей выйдут до GTA VI. Важно отметить, что переиздание GTA V (вышла в 2013 году) для консолей нового поколения уже было официально анонсировано и должно выйти до GTA VI.

Карточки GTA Online Shark с интересными номерами / фотография с твиттера uNi

Получается, что два инсайда подтверждают друг друга, но не стоит пока серьезно воспринимать эту информацию. Конечно, инсайдеры поделились интересными деталями, но лучше уж дождаться официальной информации от Rockstar Games.