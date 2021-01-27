В Call of Duty: Warzone появились скины по мотивам культовых фильмов: фото
В видеоигру Call of Duty: Warzone добавили скины по мотивам культовых фильмов. Кажется, студия Infinity Ward решила отдать дань уважения известным лентам.
Источник: Reddit
Как-то совсем незаметно в видеоигру Call of Duty: Warzone добавили новые скины (костюмы), которые выполнены по мотивам всем известных фильмов. Компания Activision не афишировала эту информацию и также не было "громких" презентаций. Возможно, разработчики просто решили отдать своеобразную дань уважения культовым лентам.
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Пользователь платформы Reddit с никнеймом _B_A_T_ заметил, что новые скины из игры Call of Duty: Warzone очень похожи на костюмы персонажей из известных фильмов. Геймер нашел сразу три очевидные отсылки:
- Гарсия – костюм Тайлера Дердена с "Бойцовского клуба"
- Портнова – костюм Беатрикс Киддо с "Убить Билла"
- Баркер – костюм члена банды Джокера из "Темного рыцаря"
Скин для Гарсии включает красную кожаную куртку, джинсовую рубашку и солнцезащитные очки. Баркера одели в знакомый комбинезон, а на лице у него маска клоуна. Наиболее интересен скин для Портновой, потому что в его состав вошли: желтый костюм, катана и визитка "Черная мамба". Совершенно очевидно, что именно последний скин заметили сразу, а уже потом и другие.
Сравнение скинов с Call of Duty: Warzone с их реальными прототипами / фотография пользователя _B_A_T_
Интересно, что коллаборации с популярными киновселенными более характерны для видеоигры Fortnite. Разработчики этого проекта уже неоднократно добавляли скины популярных героев и различных персонажей. Стоит отметить, что такой формат сотрудничества подошел бы немалому количеству видеоигр.
Компания Activision часто добавляет различные скины в видеоигру Call of Duty: Warzone, поэтому неудивительно, что пользователи в сети уже начали предлагать свои варианты для следующих обновлений. Стоит отметить, что идентичные скины можно найти и в видеоигре Call of Duty: Black Ops Cold War.
Call of Duty: WarzoneБесплатная и многопользовательская видеоигра, которая разрабатывалась студиями Infinity Ward и Raven Software. Релиз этого проекта состоялся в марте 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. По жанру это "королевская битва", в которой могут соревноваться до 150-200 игроков. Видеоигра получила положительные отзывы критиков, а разработчики отчитались о 50 миллионах загрузок за первый месяц.
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