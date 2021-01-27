У відеогру Call of Duty: Warzone додали скіни за мотивами культових фільмів. Здається, студія Infinity Ward вирішила віддати данину поваги відомим стрічкам.

Джерело: Reddit

Якось зовсім непомітно у відеогру Call of Duty: Warzone додали нові скіни (костюми), які виконані за мотивами всім відомих фільмів. Компанія Activision не афішувала цю інформацію й також не було "голосних" презентацій. Можливо, розробники просто вирішили віддати своєрідну данину культовим стрічкам.

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Користувач платформи Reddit із нікнеймом _B_A_T_ помітив, що нові скіни із гри Call of Duty: Warzone дуже схожі на костюми персонажів із відомих фільмів. Геймер знайшов одразу три очевидні відсилки:

Гарсія – костюм Тайлера Дердена із "Бійцівського клубу"

Портнова – костюм Беатрікс Кіддо із "Убити Білла"

Баркер – костюм члена банди Джокера із "Темного лицаря"

Скін для Гарсії містить червону шкіряну куртку, джинсову сорочку та сонцезахисні окуляри. Баркера одягнули у знайомий комбінезон, а на обличчі у нього маска клоуна. Найцікавішим є скін для Портнової, бо до його складу ввійшли: жовтий костюм, катана та візитка "Чорна мамба". Цілком очевидно, що саме останній скін помітили одразу, а вже потім й інші.

Порівняння скінів із Call of Duty: Warzone з їх реальними прототипами / світлина користувача _B_A_T_

Цікаво, що колаборації із популярними кіновсесвітами більш характерні для відеогри Fortnite. Розробники цього проєкту вже неодноразово додавали скіни популярних героїв та різноманітних персонажів. Варто відзначити, що такий формат співпраці підійшов би чималій кількості відеоігор.

Компанія Activision часто додає різноманітні скіни у відеогру Call of Duty: Warzone, тому й не дивно, що користувачі у мережі вже почали пропонувати свої варіанти для наступних оновлень. Варто відзначити, що ідентичні скіни можна знайти й у відеогрі Call of Duty: Black Ops Cold War.