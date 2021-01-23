Гравець Call of Duty: Warzone вирішив взяти боротьбу з нечесною грою у свої руки та вистежив чітера, здійснивши справжній подвиг та принісши перемогу своїй команді. Відео у матеріалі.

У відео, розміщеному на Reddit користувачем Millertime166, гравець, що втомився від засилля чітерів взяв справу у свої руки та феноменальним чином поквитався з нечесним противником.

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До останнього патчу нескінченне використання стимуляторів спричиняло хаос серед спільноти Call of Duty: Warzone. Ховаючись у смертоносному для звичайних гравців газі, чітери мали змогу перемагати в матчах, не вбиваючи нікого і не стикаючись з суперниками взагалі. Попри те, що розробники вже двічі виправляли можливість такого виду чітерства, даний експлойт продовжує час від часу повертатись до гри з виходом нових патчів, руйнуючи змагальну атмосферу.

Відео користувача Millertime166 починається з того, що він вбиває, здавалося б, останнього противника на Острові Відродження в режимі гри "тріо". Як тільки це стається, швидко стає очевидним, що залишився ще один ворог і він ховається далеко від безпечної зони, використовуючи експлойт стимуляторів. Зрозумівши це, наш герой поновлює запаси броні та готується до небезпечної місії. Попри те, що найближчий магазин знаходиться в зоні де діє смертоносний газ, Millertime з допомогою протигазу все ж проривається до нього та купує кілька безпілотників, які при використанні допомагають на кілька секунд визначити місце розташування суперників.

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Відмітивши на мапі розташування чітера, наш герой повернувся до свого тіммейта та взяв в нього кошти на придбання ще одного протигазу. Швидко вскочивши в машину, що на щастя була "припаркована" неподалік, він помчав до позиції ворога. Часу було обмаль і здавалося, що вся ця витівка приречена на невдачу, проте як у справжніх голлівудських блокбастерах Millertime166 в останні секунди до власної смерті все ж знайшов чітера та зумів вбити його, тим самим вигравши гру для своєї команди.

Відео виглядає просто приголомшливо, завдяки впевненим діям гравця та тій насолоді, яку отримуєш навіть просто спостерігаючи за тим як чітер отримує по заслугах. У коментарях відмітили, що переглядати цей запис суцільне задоволення, адже тут буквально принижують гравця, що використовує нечесну гру. Шанувальники Warzone також зазначають, що гравець повинен бути неймовірно дурним, щоб все-таки програти, навіть попри власне чітерство.

Уявіть, що ви настільки тупий нездара, що використовуєте експлойт стимуляторів за кількасот метрів від безпечної зони й кінець-кінцем програєте навіть з ним, – сказано в одному з популярних коментарів під відео.

Користувачі також відзначили, що можливість подібного використання стимуляторів була виправлена з останнім патчем, проте це не гарантує, що вона більше ніколи не з'явиться знову і нашому героєві не доведеться здійснювати ще один подвиг.