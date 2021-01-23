Игрок Call of Duty: Warzone решил взять борьбу с нечестной игрой в свои руки и выследил читера, осуществив настоящий подвиг и принеся победу своей команде. Видео в материале.

В видео, размещенном на Reddit пользователем Millertime166, игрок, уставший от засилья читеров взял дело в свои руки и феноменальным образом расправился с нечестным противником.

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До последнего патча бесконечное использование стимуляторов вызывало хаос среди сообщества Call of Duty: Warzone. Прячась в смертоносном для обычных игроков газе, читеры могли побеждать в матчах, не убивая никого и не сталкиваясь с соперниками вообще. Несмотря на то, что разработчики уже дважды исправляли возможность такого вида читерства, данный эксплойт продолжает время от времени возвращаться к игре с выходом новых патчей, разрушая соревновательную атмосферу.

Видео пользователя Millertime166 начинается с того, что он убивает, казалось бы, последнего противника на Острове Возрождения в режиме игры "трио". Как только это происходит, быстро становится очевидным, что остался еще один враг и он скрывается далеко от безопасной зоны, используя эксплойт стимуляторов. Поняв это, наш герой восстанавливает запасы брони и готовится к опасной миссии. Несмотря на то, что ближайший магазин находится в зоне где действует смертоносный газ, Millertime с помощью противогаза все же прорывается к нему и покупает несколько беспилотников, которые при использовании помогают на несколько секунд определить местоположение соперников.

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Отметив на карте расположение читера, наш герой вернулся к своему тиммейту и взял у него деньги на приобретение еще одного противогаза. Быстро сев в машину, что к счастью была "припаркована" неподалеку, он помчался к позиции врага. Времени было в обрез и казалось, что вся эта затея обречена, однако как в настоящих голливудских блокбастерах Millertime166 в последние секунды до собственной смерти все же нашел читера и сумел убить его, тем самым выиграв игру для своей команды.

Видео выглядит просто потрясающе, благодаря уверенным действиям игрока и тому удовольствию, которое получаешь даже просто наблюдая за тем как читер получает по заслугам. В комментариях отметили, что просматривать эту запись сплошное удовольствие, ведь здесь буквально унижают игрока, использующего нечестную игру. Поклонники Warzone также отмечают, что игрок должен быть невероятно глупым, чтобы все-таки проиграть, даже несмотря на собственное читерство.

Представьте, что вы настолько тупой бездарь, что используете эксплойт стимуляторов в нескольких сотнях метров от безопасной зоны и в конце концов проигрываете даже с ним, – сказано в одном из популярных комментариев под видео.

Между тем пользователи отметили, что возможность подобного использования стимуляторов была исправлена с последним патчем, однако это не гарантирует, что она больше никогда не появится снова и нашему герою не придется осуществлять еще один подвиг.