Похоже, что слухи о влиянии микротранзакций в Call of Duty: Warzone на силу противников в соревновательных лобби оказались правдивыми. Детали в материале.

Уже давно ходили слухи о том, что чем больше микротранзакций осуществлять в Warzone (покупать скины, боевой пропуск и т.д.) то тем более легких соперников вы будете получать в свои лобби в результате матчмейкинга. Один из игроков в популярный шутер, опубликовал собственное исследование на портале Reddit и оно лишь подтверждает догадки сообщества.

Интересно Игрок в Call of Duty достиг первого уровня престижа без совершенных убийств

Достоверно известно, что несмотря на отсутствие официальных рангов, что отражали бы мастерство игроков в Warzone, в игре все же существуют скрытые механизмы, что призваны балансировать подбор игроков в соревновательных лобби. Механика довольно простая: чем больше ты проигрываешь, тем более слабых оппонентов получишь в следующих матчах и наоборот в случае побед. Однако некий игрок обнаружил еще одну закономерность, что доказывает, что в Warzone распределение игроков происходит не только на основе скрытого уровня мастерства.

Пользователь под никнеймом rfmx49 поделился своим исследованием, в котором видно, что непосредственно после покупки, сделанной в игровом косметическом магазине, его начало размещать в лобби более слабого уровня.

График rfmx49 / изображение с Reddit

В комментариях он объясняет, что его постоянно размещали в лобби уровня Diamond, несмотря на соотношение K/D в 0,7. Намучившись в матчах против игроков чей K/D втрое больше его, игрок приобрел скин в магазине игры и заметил, что уровень лобби внезапно упал до Bronze и Silver. Используя Google Sheets, игрок начал отслеживать собственную игру, пытаясь понять, что именно делал внутриигровой SBMM. Ситуация повторилась через несколько дней, когда игрок получил ряд побед и вернулся к высоким уровням лобби. Он осуществил новую покупку в магазине игры и снова заметил немедленное падение уровня мастерства противников, после этого геймер сразу решил сообщить интернет-сообществу о своем исследовании.

K/D – соотношение убийств к смертям, один из основных показателей мастерства в шутерах.

В продолжение своей теории, игрок вспомнил, что огромное количество стримеров обвиняют в злоупотреблении системой SBMM. Многие пользователи утверждают, что стримеры каким-то образом умышленно понижают уровень собственных лобби, чтобы на трансляциях играть против более слабых соперников и выставить себя в лучшем свете. Наш же исследователь предполагает, что если игра подстраивает матчмейкинг под количество покупок, то стримеры могут быть невинными жертвами этой механики, ведь они делают гораздо больше микротранзакций, чем простые игроки и как следствие Call of Duty: Warzone может размещать их в менее конкурентоспособных лобби, именно из-за их постоянной финансовой активности в игре.

SBMM – (skill based match-making) – механика в онлайн играх, что подыскивает для игры примерно одинаковых по уровню мастерства соперников.

Конечно, это все только теория, но такие данные заставили многих игроков еще больше поверить в возможность подобной механики матчмейкинга. Сотни пользователей Reddit подтвердили данные rfmx49 и заявили, что также замечали подобную тенденцию, сами же разработчики игры пока никак не прокомментировали ситуацию.