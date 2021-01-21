Один из фанатов популярного шутера оказался настоящим пацифистом и сумел получить первый уровень престижа в игре, не осуществив ни одного убийства. Детали в материале.

Своим необычным достижением игрок поделился на популярной развлекательной платформе Reddit.

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Call of Duty: Black Ops Cold War – это шутер, и по умолчанию даже само название жанра говорит нам, что игроки должны стрелять в своих врагов. А в такой популярной игре как Call of Duty сделать это можно из множества видов оружия или техники, и все для того, чтобы уничтожать противников и побеждать. Каждый режим, что доступен в игре буквально поощряет игроков убивать врагов за очки и опыт, и хотя выполнения задач и сотрудничество с тиммейтами также является частью игры и вознаграждаются очками и опытом, смысл игры все же в стрельбе. Однако, один игрок сделал своей целью полностью избежать кровопролития и играть, никогда не используя оружие.

В посте Pilgore1 на Reddit игрок поделился скриншотом своего профиля в Call of Duty: Black Ops Cold War. Сначала это выглядит как обычный аккаунт, однако игроки быстро заметили, что в статистике геймера нет ни одного убийства, а уровень престижа достиг 1 уровня да еще и с коэффициентом побед выше 1,0. Имея за плечами 37 часов и 200 поединков, Pilgore1 удалось избежать убийств противников и успешно повысить свой уровень, что просто невероятно.

Чтобы достичь таких результатов игрок должен быть очень преданным своему делу. Скорее всего, для достижения цели геймер сосредоточился на игровых режимах, что делают упор на выполнение заданий, таких как Hardpoint, и избегал режимов вроде Team Deathmatch и Free-for-all. Это бы позволило игроку набирать большее количество очков за игру и не быть обузой для команды.

Это, безусловно, один из самых уникальных способов играть в игру вроде Call of Duty. Несмотря на то, что этот игрок довел свой пацифизм до крайности, он вдохновил других членов сообщества на эксперименты и поиск новых интересных способов повышения уровня престижа и даже создал сообщество "мирных" геймеров, которые теперь соревнуются друг с другом в том кто достигнет высшего уровня, не убивая при этом врагов.