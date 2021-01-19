Стример World of Warcraft: Shadowlands придумал как управлять персонажем с помощью движений собственного тела, что подарило ему полное погружение в игру. Подробности в материале.

Стример ThijiHiguri изобрел необычный способ управления героем в World of Warcraft: Shadowlands и активно использует его в своих трансляциях наTwitch.

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Чтобы разнообразить будни, некоторые фанаты World of Warcraft проявляют чудеса изобретательности и придумывают все новые и новые способы играть в любимую игру. Так стример под псевдонимом ThijiHiguri настроил контроллеры для VR шлема таким образом, что они позволяют ему управлять всеми движениями и способностями персонажа.

Контент-мейкер даже оделся в мантию, чтобы попасть в образ своего игрового протеже – волшебника. Он также визуально играет все, что происходит с его героем, например, выполняет странные движения руками в момент каста заклинаний, в случае смерти падает на пол, а при переходе в режим невидимости геймер сразу же прячется от камеры. По словам стримера, он решил устроить себе такой своеобразный челлендж, потому что ему стало скучно играть в World of Warcraft обычным образом и захотелось по-настоящему окунуться в мир мегапопулярной MMORPG.

ThijiHiguri удается не только мастерски управляться со всеми необходимыми действиями для успешного прохождения подземелий и рейдов, но и демонстрировать неплохие результаты, опережая других игроков по уровню нанесенного урона. К слову, рейды не самое легкое задание даже для игры привычным способом, ведь если не прожимать способности должным образом, то уровень урона может быть слишком низким, что вызывает еще больше уважения к мастерству стримера.