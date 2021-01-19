Стрімер World of Warcraft: Shadowlands придумав як керувати персонажем за допомогою рухів власного тіла, що подарувало йому цілковите занурення в гру. Подробиці у матеріалі.

Стрімер ThijiHiguri винайшов незвичний спосіб керування героєм у World of Warcraft: Shadowlands та активно використовує його у своїх трансляціях на Twitch.

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Щоб урізноманітнити будні, деякі фанати World of Warcraft проявляють чудеса винахідливості та вигадують все нові й нові способи гри в улюблену гру. Так стрімер під псевдонімом ThijiHiguri налаштував контролери для VR шолома таким чином, що вони дозволяють йому керувати всіма рухами й здібностями персонажа.

Контент-мейкер навіть одягнувся в мантію, щоб потрапити в образ свого ігрового протеже – чарівника. Він також візуально відіграє все, що відбувається з його героєм, наприклад, виконує чудернацькі рухи руками в момент касту заклинань, в разі смерті падає на підлогу, а при переході в режим невидимості геймер одразу ж ховається від камери. За словами стрімера, він вирішив влаштувати собі такий своєрідний челендж, тому що йому стало нудно грати в World of Warcraft звичайним чином й захотілося по-справжньому зануритися у світ мегапопулярної MMORPG.

ThijiHiguri вдається не тільки майстерно вправлятися з усіма необхідними діями для успішного проходження підземель і рейдів, а й демонструвати непогані результати, випереджаючи інших гравців по нанесеній шкоді. До слова, рейди не найлегше завдання і для гри звичним способом, адже якщо не протискати здатності належним чином, то рівень шкоди може бути занадто низьким, що викликає ще більше поваги до майстерності стрімера.