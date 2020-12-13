Щоб залишитися нейтральним у World of Warcraft, один з гравців вирішив здобути максимальний рівень прокачки, просто прогулюючись садами Мандрівного острова. Детальніше – у матеріалі.

World of Warcraft – одна з найвідоміших ігор усіх часів. Випущена більш як 15 років тому, гра залишається актуальною завдяки постійним пакетам доповнень, які пропонують чимало нового контенту. Попри те, що коли контент доповнень закінчується гра знову на деякий час "завмирає", її віддані шанувальники все одно знаходять нові способи насолодитися улюбленою грою. Один з користувачів вирішив застосувати мирний підхід до здобуття рівнів, граючи в гру з пацифістським мисленням. Про це він повідомив у своєму обліковому записі в Twitter.

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Останнє доповнення до гри під назвою Shadowlands, деякий час тримало статус найшвидше продаваної гри на ПК усіх часів, і хоча його вже затьмарив Cyberpunk 2077, продати 3,7 мільйона копій по всьому світу в перший день – це величезне досягнення для World of Warcraft. Shadowlands – це великий стрибок для франшизи, оскільки деякі внесені зміни, схоже, зосереджені на залучення нових гравців у світ WoW. Однак досвідченим ветеранам теж є чим зайнятись, а дехто й зовсім вирішив застосувати парадоксальний підхід.

Один гравець, під ніком Doubleagent, прокачався до максимального 60-го рівня у дуже незвичайний спосіб. Коли гравець вибирає одну з доступних у грі рас – пандарен, він розпочинає свої пригоди у світі WoW в локації під назвою Мандрівний Острів, яка є нейтральною територією. Коли ж гравець залишає цей острів, щоб отримати доступ до решти вмісту гри, він повинен зробити вибір – до якої з ворогуючих фракцій приєднатися: до Альянсу чи до Орди.

Вибір будь-якої з фракцій означав би те, що гравець приєднається до одного з військових режимів, відповідальних за мільйони смертей, нехай і віртуальних. Тож, попри те, що більшість гравців прокачуються вбиваючи драконів, кабанів та зрештою інших персонажів у PvP, Doubleagent у своєму прагненні залишатися нейтральним, прокачав свого персонажа до максимального рівня просто збираючи квіти. І хоча найшвидша прокачка до 60-го рівня можлива всього за три години, шлях, котрий обрав Doubleagent зайняв у нього кілька тижнів.

Важко перебільшити, наскільки виснажливим є це досягнення, адже Мандрівний острів – локація, призначена для новачків, і вона винагороджує гравців мізерною кількістю досвіду за ті чи інші дії, у випадку Doubleagent – за збирання квітів. Весь час, що Doubleagent проводить у грі, він просто бігає по колу, натискаючи на квіти, коли вони респавняться.

Поважний Шаман, NPC присвячений Doubleagent / зображення gamepedia

Але геймер-пацифіст проходить цей шлях у World of Warcraft уже не вперше. Ще у 2016 році в доповненні Legion він витратив 8000 годин на прокачування з 1 рівня до 110 аналогічним пацифістським способом. Blizzard навіть створили спеціального NPC, як данину нейтральному підходу Doubleagent.