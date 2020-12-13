Чтобы остаться нейтральным в World of Warcraft, один из игроков решил получить максимальный уровень прокачки, просто прогуливаясь садами Странствующего острова. Подробнее – в материале.

World of Warcraft – одна из самых известных игр всех времен. Выпущенная более 15 лет назад игра остается актуальной благодаря постоянным пакетам дополнений, которые предлагают много нового контента. Несмотря на то, что когда контент дополнений заканчивается игра снова на некоторое время "замирает", ее преданные поклонники все равно находят новые способы насладиться любимой игрой. Один из пользователей решил применить мирный подход к получению уровней, играя в игру с пацифистским мышлением. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Интересно История недели: игрок в World of Warcraft помогает другим геймерам необычным способом

Последнее дополнение к игре под названием Shadowlands, некоторое время держало статус самой быстропродаваемой игры на ПК всех времен, и хотя его уже затмил Cyberpunk 2077, продать 3,7 миллиона копий по всему миру в первый день – это огромное достижение для World of Warcraft. Shadowlands – это большой скачок для франшизы, поскольку внесенные изменения, похоже, сосредоточены на привлечение новых игроков в мир WoW. Однако опытным ветеранам тоже есть чем заняться, а кто-то и вовсе решил применить парадоксальный подход.

Один игрок, под ником Doubleagent, прокачался до максимального 60-го уровня в очень необычным способом. Когда игрок выбирает одну из доступных в игре рас – пандарен, он начинает свои приключения в мире WoW в локации под названием Странствующий Остров, которая является нейтральной территорией. Когда игрок покидает этот остров, чтобы получить доступ к остальныму содержанию игры, он должен сделать выбор – к какой из враждующих фракций присоединиться: к Альянсу или к Орде.

Выбор любой из фракций означал бы, что игрок присоединится к одному из военных режимов, ответственных за миллионы смертей, пусть и виртуальных. Поэтому, несмотря на то, что большинство игроков прокачиваются убивая драконов, кабанов и в конце концов других персонажей в PvP, Doubleagent в своем стремлении оставаться нейтральным, прокачал своего персонажа до максимального уровня просто собирая цветы. И хотя самая быстрая прокачка до 60-го уровня возможна всего за 3 часа, путь, который избрал Doubleagent, занял у него несколько недель.

Трудно преувеличить, насколько изнурительным является это достижение, ведь Странствующий остров – локация, предназначенная для новичков, и она вознаграждает игроков мизерным количеством опыта за те или иные действия, в случае Doubleagent – за сбор цветов. Все время, что Doubleagent проводит в игре, он просто бегает по кругу, нажимая на цветы, когда они респавнятся.

Уважаемый Шаман, NPC посвященный Doubleagent / изображение gamepedia

Но геймер-пацифист проходит этот путь в World of Warcraft уже не впервые. Еще в 2016 году в дополнении Legion он потратил 8000 часов на прокачку с 1 уровня до 110 аналогичным пацифистским способом. Blizzard даже создали специального NPC, как дань нейтральному подходу Doubleagent.