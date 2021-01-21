Один з фанатів популярного шутеру виявився справжнім пацифістом та зумів отримати перший рівень престижу в грі, не здійснивши жодного вбивства. Деталі у матеріалі.

Своїм незвичайним досягненням гравець поділився на популярній розважальній платформі Reddit.

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Call of Duty: Black Ops Cold War – це шутер, і за замовчуванням навіть сама назва жанру говорить нам, що гравці повинні стріляти у своїх ворогів. А у такій популярній грі як Call of Duty зробити це можна з величезної кількості видів зброї чи техніки, і все для того, щоб знищувати противників та перемагати. Кожен режим, що доступний у грі буквально заохочує гравців вбивати ворогів за очки та досвід, і хоча виконання завдань та співпраця з тіммейтами також є частиною гри й винагороджується очками та досвідом, сенс гри все ж у стрілянині. Одначе, один гравець взяв собі за мету повністю уникнути кровопролиття й грати, ніколи не використовуючи зброю.

У дописі Pilgore1 на Reddit гравець ділиться скріншотом свого профілю в Call of Duty: Black Ops Cold War. Спочатку це виглядає як звичайний обліковий запис, проте гравці швидко помітили, що у статистиці геймера немає жодного вбивства, а рівень престижу сягає 1 рівня та ще й з коефіцієнтом виграшу вище 1,0. Маючи за плечима 37 годин і 200 поєдинків, Pilgore1 вдалося уникнути вбивств противників та успішно підвищити свій рівень, що просто неймовірно.

Щоб досягти таких результатів гравець повинен бути надзвичайно відданим своїй справі. Швидше за все, для досягнення цілі геймер зосередився на ігрових режимах, зосереджених на виконанні завдань, таких як Hardpoint, і уникав режимів на кшталт Team Deathmatch та Free-for-all. Це б дозволило гравцеві набирати більшу кількість очок за гру й не бути тягарем для команди.

Це, безумовно, один з найбільш унікальних способів грати в гру на кшталт Call of Duty. Попри те, що цей гравець довів власний пацифізм до крайності, він надихнув інших членів спільноти на експерименти та пошук нових цікавих способів підвищення рівню престижу та навіть створив спільноту "мирних" геймерів, що тепер змагаються один з одним у тому хто ж досягне вищого рівня, не вбиваючи при цьому ворогів.