Схоже на те, що чутки про вплив мікротранзакцій у Call of Duty: Warzone на силу противників у змагальних лобі виявились правдивими. Деталі у матеріалі.

Вже давно ходили чутки про те, що чим більше мікротранзакцій здійснювати у Warzone (купляти скіни, бойовий пропуск, тощо) то тим легших суперників ви будете отримувати у свої лобі в результаті матчмейкінгу. Один з гравців у популярний шутер, опублікував власне дослідження на порталі Reddit і воно лише підтверджує здогадки спільноти.

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Достеменно відомо, що попри відсутність офіційних рангів, що відображали б майстерність гравців у Warzone, у грі все ж існують приховані механізми покликані балансувати гравців у змагальних лобі. Механіка досить проста: чим більше ти програєш, тим слабших опонентів отримаєш в наступних матчах і навпаки в разі перемог. Проте один гравець виявив ще одну закономірність, що доводить, що у Warzone розподіл гравців відбувається не лише за на основі прихованого рівня майстерності.

Користувач під нікнеймом rfmx49 поділився своїм дослідженням, у якому видно, що безпосередньо після покупки, зробленої в ігровому косметичному магазині, його почало розміщувати у лобі слабшого рівня.

Графік rfmx49 / зображення з Reddit

У коментарях він пояснює, що його постійно розміщували у лобі рівня Diamond, попри співвідношення K/D в 0,7. Намучившись у матчах проти гравців чий K/D втричі більше за його, гравець придбав скін у магазині гри й помітив, що рівень лобі раптово впав до Bronze та Silver. Використовуючи Google Sheets, гравець почав відстежувати власну гру, намагаючись зрозуміти, що саме робив внутрішньоігровий SBMM. Ситуація повторилася через декілька днів, коли гравець отримав низку перемог та повернувся до високих рівнів лобі. Він здійснив нову покупку в магазині гри та знову помітив негайне падіння рівня противників, після цього геймер одразу вирішив повідомити інтернет-спільноту про своє дослідження.

K/D – співвідношення вбивств до смертей, один з основних показників майстерності в шутерах.

У продовження своєї теорії, гравець пригадав, що величезну кількість стрімерів звинувачують у зловживанні системою SBMM. Багато користувачів стверджують, що стрімери якимось чином навмисне знижують рівень власних лобі, щоб на трансляціях грати проти слабших суперників та виставити себе в кращому світлі. Наш же дослідник припускає, що якщо гра підлаштовує матчмейкінг під кількість покупок, то стрімери можуть бути невинними жертвами цієї механіки, адже вони роблять набагато більше мікротранзакцій, ніж прості гравці і як наслідок Call of Duty: Warzone може розміщувати їх у менш конкурентоспроможних лобі, саме через їх постійну фінансову активність в грі.

SBMM – (skill based match-making) – механіка в онлайн іграх, що підшукує для гри приблизно однакових за рівнем майстерності суперників .

Звісно, це все лише теорія, але такі дані змусили багатьох гравців ще більше повірити у можливість подібної механіки матчмейкінгу. Сотні користувачів Reddit підтвердили дані rfmx49 та заявили, що також помічали подібну тенденцію, самі ж розробники гри поки що ніяк не прокоментували ситуацію.