Компания Epic Games смогла разобраться с малолетним читером, который получал баны с самого релиза Fortnite. Это дело рассматривалось в судах с 2017 года, но только сейчас появилось окончательное решение.

Читерство это невероятная проблема для всех видеоигр, которые проходят в онлайне. Даже в профессиональном киберспорте часто находят таких "негодяев", а об обычных геймерах можно и не вспоминать. Но этот случай довольно уникален, потому что компания Epic Games решила разобраться с малолетним правонарушителем в реальных судах.

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Обычно, геймерам достаточно и одной блокировки, чтобы завязать с читерством. Конечно, найдутся игроки, которые создадут еще несколько новых аккаунтов, которые все равно заблокируют. Но этот читер настоящий рецидивист, который решил, что сможет обыграть всех и ничего за это не получит. Геймер начал читерить в Fortnite сразу после релиза этого проекта, в то время ему было всего 14 лет. Всего представители компании Epic Games заблокировали сразу 14 его аккаунтов.

В Epic Games решили, что парень не понимает, что нарушает закон. Поэтому они решили прибегнуть к необычному шагу, потому что отправили это дело на рассмотрение в реальный суд. Представители компании отмечали, что геймер нарушал пользовательское соглашение, а также право на интеллектуальную собственность, потому что менял код игры и модифицировал ее. Но это еще не все, потому что в Epic Games утверждали, что он демонстрировал работу читов на своем ютуб-канале.

Представители компании были уверены, что парень портил имидж видеоигры Fortnite, поэтому они хотели получить материальную компенсацию за это. Представители парня также были уверены, что он не виноват, потому что только загружал читы и ничего не менял сам. Его мать отмечала, что ее сына хотят просто показательно наказать, чтобы сделать примером для всех читеров. Последнее очень похоже на правду, однако, его поймали на читерстве достаточное количество раз, а на блокирование парень вообще не реагировал и продолжал портить игровой опыт другим.

Долгое время компания Epic Games отказывалась отзывать свой иск, однако, 8 февраля сделала именно это. Кажется, стороны наконец смогли договориться между собой, но пока неизвестно, получили ли какую-то компенсацию разработчики видеоигры Fortnite.

Наверное, своей цели компания Epic Games точно смогла достичь, потому что показала, что из-за читерства в своих видеоиграх готова зайти насколько далеко. Надеемся, что главный герой этой истории уже повзрослел, а также запомнит эту ситуацию на всю жизнь.