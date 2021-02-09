"Да прибудет с тобой сила": стример одолел сложного босса с завязанными глазами – видео
Известный стример LilAggy смог победить сложного босса из видеоигры Sekiro: Shadows Die Twice. Интересно, что он сделал это с завязанными глазами и выключенным монитором.
Источник:твиттер LilAggy
Немало стримеров любят радовать своих поклонников различными неординарными способами прохождения видеоигр. LilAggy именно из таких, так как уже побеждал боссов в видеоигре Sekiro: Shadows Die Twice с помощью танцевального коврика. Правда, на этот раз он превзошел свое достижение, потому что одолел главного босса с завязанными глазами.
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Геймер смог одолеть финального босса Иссину с прозвищем Мастер меча, однако, была одна проблема – Генитиро. Этого героя нужно было победить, чтобы сойтись с финальным соперником. Геймера интересовал только Иссина, поэтому он воспользовался новой функцией из видеоигры Sekiro: Shadows Die Twice. Дело в том, что разработчики добавили в игру режим реваншей, в котором геймеры могут вызвать любого босса на повторный поединок. Поэтому LilAggy имел неограниченное количество попыток для своего безумного челленджа. Отметим, что в этом режиме игроки управляют персонажем со стандартным уровнем силы (играют не за "прокачанного" героя).
LilAggy отметил, что не был уверен в том, что сможет достичь своей цели. Интересно, что он использовал две повязки на глаза и даже выключил монитор. Хорошо, что ощущение его не подвели и он смог одолеть Иссину всего за 3 часа. Моментом триумфа LilAggy решил поделиться в твиттере, а геймерам очень понравился такой поединок с финальным боссом. Интересно, что они уже ожидают очередной необычный челлендж от LilAggy.
Момент победы над Иссину – видео
Sekiro: Shadows Die TwiceПриключенческая видеоигра, разработанная японской компанией FromSoftware, которая вышла в марте 2019 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. События разворачиваются во времена феодальной Японии, а геймеры управляют воином по прозвищу Волк, который находится на пути мести. Видеоигра получила всеобщее признание среди геймеров и критиков, а также большое количество наград в 2019 году.
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