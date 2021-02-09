Известный стример LilAggy смог победить сложного босса из видеоигры Sekiro: Shadows Die Twice. Интересно, что он сделал это с завязанными глазами и выключенным монитором.

Немало стримеров любят радовать своих поклонников различными неординарными способами прохождения видеоигр. LilAggy именно из таких, так как уже побеждал боссов в видеоигре Sekiro: Shadows Die Twice с помощью танцевального коврика. Правда, на этот раз он превзошел свое достижение, потому что одолел главного босса с завязанными глазами.

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Геймер смог одолеть финального босса Иссину с прозвищем Мастер меча, однако, была одна проблема – Генитиро. Этого героя нужно было победить, чтобы сойтись с финальным соперником. Геймера интересовал только Иссина, поэтому он воспользовался новой функцией из видеоигры Sekiro: Shadows Die Twice. Дело в том, что разработчики добавили в игру режим реваншей, в котором геймеры могут вызвать любого босса на повторный поединок. Поэтому LilAggy имел неограниченное количество попыток для своего безумного челленджа. Отметим, что в этом режиме игроки управляют персонажем со стандартным уровнем силы (играют не за "прокачанного" героя).

LilAggy отметил, что не был уверен в том, что сможет достичь своей цели. Интересно, что он использовал две повязки на глаза и даже выключил монитор. Хорошо, что ощущение его не подвели и он смог одолеть Иссину всего за 3 часа. Моментом триумфа LilAggy решил поделиться в твиттере, а геймерам очень понравился такой поединок с финальным боссом. Интересно, что они уже ожидают очередной необычный челлендж от LilAggy.

Момент победы над Иссину – видео

BLINDFOLDED SWORD SAINT ISSHIN

BLINDFOLDED SWORD SAINT ISSHIN

BLINDFOLDED SWORD SAINT ISSHIN

BLINDFOLDED SWORD SAINT ISSHIN

BLINDFOLDED SWORD SAINT ISSHIN pic.twitter.com/fOB9Fewzip — LilAggy (@LilAggyTV) February 7, 2021