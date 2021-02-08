Команда разработчиков, работая над Mass Effect: Legendary Edition, решила убрать некоторые, по их мнению, "неудачные" ракурсы камеры в диалогах, однако фанатов серии это невероятно разозлило. Детали в материале.

Недавно Electronic Arts и BioWare представили новый трейлер и несколько скриншотов из Mass Effect: Legendary Edition. Это коллекция, в которую вошли переиздания трех основных частей популярной серии – и во всех разработчики прокачали графику, а в первой части даже немного переделали геймплей.

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Однако не все изменения были восприняты сообществом фанатов одинаково хорошо. Похоже на то, что в своих попытках улучшить игру разработчики посягнули на святое для многих фанатов серии – ягодицы Миранды Лоусон.

Те, кто играл в оригинальную трилогию Mass Effect, без существенных проблем должны вспомнить знаменитые кат-сцены с несколько необычными ракурсами камеры. Иногда создавалось впечатление будто "виртуальный оператор" специально выбирает такой ракурс, чтобы ягодицы героев оказывались в центре кадра, особенно часто такое случалось именно с одной из самых популярных компаньонок главного героя – Мирандой.

Один из подобных ракурсов камеры / изображения pcgamer

В переиздании же разработчики решили переработать работу камеры в игре и убрать подобные ситуации. Проектный менеджер игры Мак Уолтерс, в интервью изданию Metro, объяснил это тем, что они решили добавить больше драматизма и подробнее сосредоточиться на эмоциях персонажей, а не на их анатомии.

Кевин (Кевин Мик, один из дизайнеров студии Bioware) на самом деле показал мне несколько ракурсов камеры, которые просто... почему они были сосредоточены на ягодицах Миранды? Поэтому в некоторых случаях мы говорили: "Хорошо, мы можем изменить это", – сказал Уолтерс.

Поклонников игры не на шутку разозлило подобное решение, что вылилось в ужасный хаос в социальных сетях. В частности, на портале Reditt большинство пользователей предположили, что вся эта история навязана разработчикам феминистками из-за "объективизации" женского тела, которой может показаться наличие таких ракурсов. Геймеры возмутились подобным предположением и дошли до крайности, настолько, что администрации официального сабредита игры Mass Effect пришлось даже выступить с заявлением:

Учитывая то, что последние новости о переработанных сценах используются некоторыми людьми для своих женоненавистнический целей, команда модерации решила добавить эту тему в список запрещенных. Все сообщения или комментарии, касающиеся этой темы, будут удалены, а авторы временно заблокированы.

Фактически администрация была вынуждена запретить обсуждение изменения ракурсов, потому что это буквально вызвало волну ненависти не только к разработчикам, но и к женщинам.

Один из постов "обиженных" геймеров / изображение Twitter

Нам очень жаль, что пришлось реализовать такое правило, мы любим Миранду, ягодицы и все такое, но некоторые из вас понятия не имеют, как быть порядочными людьми, – сказано в обращении.

Следует отметить, что и в защиту подобного решения выступило не меньше фанатов серии и известных людей индустрии. В частности, некоторые поклонники согласны, что такие ракурсы портят раскрытие характера Миранды, тело которой было генетически изменено для достижения идеальной физической формы. Подобные ракурсы разрушают момент, когда вы слышите, как героиня признается, что всегда страдала из-за того, что сверстники оценивали ее по внешнему виду, а не за ее достижения или характер, это все звучит не так как должно, когда камера в этот момент безосновательно фокусируется на ягодицах Миранды.

Гейм-дизайнер Джош Савьер, известный по таким играми как Pillars of Eternity и Fallout: New Vegas, в своем аккаунте в Твиттер также поддержал разработчиков, шутя над теми кого так беспокоят ягодицы виртуальной героини.

Для всех геймеров, которых это расстроило, если вы зайдете в Google и наберете "porn" или "butt porn", вы найдете фотографии обнаженных ягодиц... и многое другое!, – написал Савьер.

Однако надежда увидеть такие любимые фанатами сцены все же есть, ведь нет никакой стопроцентной информации о том, сколько именно кат-сцен было переработано в рамках вышеупомянутых и любых других изменений, которые команда планирует внести.