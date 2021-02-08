Команда розробників, працюючи над Mass Effect: Legendary Edition, вирішила прибрати деякі, на їх думку, "невдалі" ракурси камери в діалогах, проте фанатів серії це неймовірно розлютило. Деталі у матеріалі.

Нещодавно Electronic Arts і BioWare представили новий трейлер і кілька скріншотів з Mass Effect: Legendary Edition. Це колекція, до якої увійшли перевидання трьох основних частин популярної серії – і у всіх розробники прокачали графіку, а в першій частині навіть трохи переробили геймплей.

Читайте також Офіційне представлення ремастера Mass Effect: дата виходу, ціна, трейлер та перші деталі

Проте не всі зміни були сприйняті спільнотою фанатів однаково добре. Схоже на те, що у своїх намаганнях поліпшити гру розробники посягнули на святе для багатьох фанатів серії – сідниці Міранди Лоусон.

Ті, хто грав у оригінальну трилогію Mass Effect, без суттєвих проблем мають пригадати знамениті кат-сцени із дещо незвичними ракурсами камери. Іноді складалось враження ніби "віртуальний оператор" спеціально обирає такий ракурс, щоб сідниці героїв опинялись в центрі кадру, особливо часто таке траплялось саме з однією з найпопулярніших компаньйонок головного героя – Мірандою.

Один з подібних ракурсів камери / зображення pcgamer

У перевиданні ж розробники вирішили перепрацювати роботу камери в грі та прибрати подібні ситуації. Проєктний менеджер гри Мак Уолтерс, в інтерв'ю виданню Metro, пояснив це тим, що вони вирішили додати більше драматизму та детальніше зосередитись на емоціях персонажів, а не на їх анатомії.

Кевін (Кевін Мік, один з дизайнерів студії Bioware) насправді показав мені декілька ракурсів камери, які просто... чому вони були зосереджені на сідницях Міранди? Тому в деяких випадках ми говорили: "Добре, ми можемо змінити це", – сказав Уолтерс.

Шанувальників гри не на жарт розлютило подібне рішення, що вилилось у жахливий хаос у соціальних мережах. Зокрема, на порталі Reditt більшість користувачів припустили, що вся ця історія нав'язана розробникам феміністками через "об'єктивізацію" жіночого тіла, якою може здатись наявність таких ракурсів. Геймери обурились подібним припущенням та дійшли до крайнощів, настільки, що адміністрації офіційного сабредіту гри Mass Effect довелося навіть виступити з заявою:

З огляду на те, що останні новини про перероблені сцени використовуються деякими людьми для своїх женоненависницьких цілей, команда модерації вирішила додати цю тему в список заборонених. Всі повідомлення або коментарі, які стосуються цієї теми, будуть видалені, а автори тимчасово заблоковані.

Фактично адміністрація була змушена заборонити обговорення зміни ракурсів, тому що це буквально викликало хвилю ненависті не лише до розробників, але й до жінок.

Один з постів "ображених" геймерів / зображення Twitter

Нам дуже шкода, що довелося реалізувати таке правило, ми любимо Міранду, сідниці та все таке, але деякі з вас поняття не мають, як бути порядними людьми, – сказано у зверненні.

Слід зазначити, що й на захист подібного рішення виступило не менше фанатів серії та відомих людей індустрії. Зокрема, деякі шанувальники згодні, що такі ракурси псують розкриття характеру Міранди, тіло якої було генетично змінено для досягнення ідеальної фізичної форми. Подібні ракурси руйнують момент, коли ви чуєте, як героїня зізнається, що завжди страждала через те, що однолітки оцінювали її за зовнішнім виглядом, а не через її досягнення чи характер, це все звучить не так як повинно, коли камера в цей момент безпідставно фокусується на сідницях Міранди.

Гейм-дизайнер Джош Савьєр, відомий за такими іграми як Pillars of Eternity та Fallout: New Vegas, у своєму акаунті в Твіттер також підтримав розробників, поглузувавши з тих кого так непокоять сідниці віртуальної героїні.

Для всіх геймерів, яких це засмутило, якщо ви зайдете в Google і наберете "porn" або "butt porn", ви знайдете фотографії оголених сідниць... і багато іншого!, – написав Савьєр.

Проте надія побачити такі улюблені фанатами сцени все ж є, адже немає жодної стовідсоткової інформації про те, скільки саме кат-сцен було перероблено в рамках вищезазначених та будь-яких інших змін, які команда планує внести.