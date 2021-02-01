8 років за виманювання скіна із CS:GO: поліція Чехії розслідує унікальний випадок крадіжки

Шахраю із Чехії загрожує тюремне ув'язнення терміном до 8 років. Він виплатив лише частину суми за скін із гри CS:GO, але зараз аферистом вже займається місцева поліція.

Джерело: CT24

Скіни у відеогрі Counter-Strike: Global Offensive це вже справжні колекційні предмети, які можуть коштувати сотні тисяч доларів. Не дивно, що такі дорогоцінні предмети цікавлять різноманітних аферистів. Ми вже розповідали вам про шахрайський метод виманювання скінів, але сьогодні розберемо іншу ситуацію, якою вже займається поліція Чехії.

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Представники місцевої поліції відзначили, що для їх регіону такий випадок унікальний й з подібним вони ще не стикалися. Ситуація наступна: гравець продав свій скін із CS:GO, але покупець не виплатив повну суму за цей предмет, він вніс лише заставу й одразу зник. Виманили у геймера ніж за 30 тисяч крон, а це майже 40 тисяч гривень. Покупець заплатив лише суму у 4 тисячі крон (майже 5 тисяч гривень) й перестав виходити на зв'язок. Представники місцевої поліції відзначили наступне:

Він отримав від покупця 4 тисячі крон як заставу, а решта суми мала бути сплачена під час передачі. Наразі постраждалий не отримав решту частину суми.

Інших деталей поліція не розкрила, хоча цікаво, як саме проходила процедура обміну. Зазвичай, у таких процесах бере участь перевірений посередник, який отримає відсоток з цієї угоди. Хоча здається, що у цій ситуації не було третьої людини й учасники цього процесу домовлялися між собою самі. Звісно, це не дуже надійний спосіб обміну, бо чимала ймовірність бути "кинутим" на гроші (так й сталося). Цікаво, що представники обох сторін можуть бути потенційними аферистами.

Також представники місцевої поліції зазначили, що за таке віртуальне шахрайство можна отримати цілком реальний термін – до 8 років у в'язниці. Варто відзначити, що назва викраденого предмету поки невідома.

Ножі – найцінніші предмети у відеогрі CS:GO / світлина із порталу Counter-Strike