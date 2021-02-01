Мошеннику из Чехии грозит тюремное заключение сроком до 8 лет. Он выплатил только часть суммы за скин из игры CS:GO, но сейчас аферистом уже занимается местная полиция.

Источник: CT24

Скины в видеоигре Counter-Strike: Global Offensive это уже настоящие коллекционные предметы, которые могут стоить сотни тысяч долларов. Неудивительно, что такие драгоценные предметы интересуют различных аферистов. Мы уже рассказывали вам о мошенническом методе выманивания скинов, но сегодня разберем другую ситуацию, которой уже занимается полиция Чехии.

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Представители местной полиции отметили, что для их региона такой случай уникальный и с подобным они еще не сталкивались. Ситуация следующая: игрок продал свой скин с CS:GO, но покупатель не выплатил полную сумму за этот предмет, он внес только залог и сразу исчез. Выманили у геймера нож за 30 тысяч крон, а это почти 40 тысяч гривен. Покупатель заплатил только сумму в 4 тысячи крон (почти 5 тысяч гривен) и перестал выходить на связь. Представители местной полиции отметили следующее:

Он получил от покупателя 4 тысячи крон в качестве залога, а остальная сумма должна была быть уплачена при передаче. Прямо сейчас пострадавший не получил оставшуюся часть суммы.

Других деталей полиция не раскрыла, хотя интересно, как проходила процедура обмена. Обычно в таких процессах участвует проверенный посредник, который получит процент с этой сделки. Хотя кажется, что в этой ситуации не было третьего человека и участники этого процесса договаривались между собой сами. Конечно, это не очень надежный способ обмена, потому что большая вероятность быть "кинутым" на деньги (так и произошло). Интересно, что представители обеих сторон могут быть потенциальными аферистами.

Также представители местной полиции отметили, что за такое виртуальное мошенничество можно получить вполне реальный срок – до 8 лет в тюрьме. Стоит отметить, что название похищенного предмета пока неизвестно.

Ножи – самые ценные предметы в видеоигре CS:GO / фотография с портала Counter-Strike