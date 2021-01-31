Мошенники придумали и организовали хитрый способ выманивания скинов из игры CS:GO. Для этого они даже создали фейковую видеоигру под названием Zombie Game.

Источник: твиттер ohnePixel

Скины в видеоигре Counter-Strike: Global Offensive появились еще в августе 2013 года. Сейчас это уже не просто раскраски для оружия, а настоящие коллекционные предметы. Есть люди, которые готовы выкладывать немалые деньги за редкие предметы из этой игры. Мы уже рассказывали вам несколько раз о самых дорогих покупках в CS:GO, но теперь разберем новый мошеннический способ выманивания скинов.

Читайте также 150 тысяч долларов за скин: очередной рекорд продаж в видеоигре CS:GO – фото

Скины в CS:GO – 3D модели, которые заменяют вид стандартного снаряжения и оружия.

Схема очень простая, хоть и хитрая: аферисты создали целую видеоигру под названием Zombie Game, а уже ее они наполнили предметами из игры CS:GO. Однако, скины с фейковой игры ничего не стоят, их даже трудно будет продать на рынке. Понятно, что в Zombie Game добавили только скины, реальные прототипы которых стоят немало (ножи, перчатки, AWP Dragon Lore и многие другие). Дальше уже все просто: пользователям приходит предложение обменять их дорогие скины с CS:GO на "ценные" с Zombie Game. Рассылкой таких предложений занимались боты.

Пользователь ohnePixel даже успел пообщаться с автором этого метода. Детали разговора он не стал раскрывать, но отметил, что аферист не боится возможных санкций от Valve. Хотя стоит отметить, что эта компания уже успела удалить видеоигру Zombie Game из магазина Steam, а ее автор получил бан на торговой площадке.

Пример мошеннической схемы / твиттер ohnePixel

Понятно, что надо сильно ошибиться, чтобы принять предложение от неизвестного пользователя с никнеймом "csgo expensive items service". Однако, немало геймеров и стримеров уже теряло подобными способами свои драгоценные скины. Поэтому всегда нужно очень внимательно проверять все предложения обмена, которые вы получаете на свой аккаунт.