9 найважчих відеоігор в історії індустрії

З-поміж усіх ігор в які ви коли-небудь грали, яка була найскладнішою? Якщо вам важко відповісти на це запитання, то ви точно знайдете кілька гідних варіантів у нашому матеріалі.

Усі приходять у світ відеоігор з різною метою. Когось цікавить історія, іншого гарна графіка, а хтось прагне "зубодробильних" викликів та складнощів. Саме останнім наша добірка точно прийдеться до смаку.

Попри бажання визначити найскладнішу гру в історії та перетворити цю добірку в рейтинг – це не видається можливим, адже для кожного геймера "найскладніша" гра в його житті може бути іншою. Саме тому ми підібрали для вас 9 проєктів, які відомі перш за все своєю неймовірною "ненавистю" до гравця.

Happy Wheels

Неможливий рівень у Happy Wheels / зображення pinterest

Дата виходу: 4 червня 2010 року

4 червня 2010 року Розробники: Fancy Force

Fancy Force Платформи: PC, iOS, Android

PC, iOS, Android Оцінки: 73/100 – у критиків, 6.5/10 – у геймерів (тут і надалі за даними порталу metacritic)

73/100 – у критиків, 6.5/10 – у геймерів (тут і надалі за даними порталу metacritic) Час проходження: 3 години (тут і надалі за даними порталу howlongtobeat)

Браузерна флеш-гра, яка набула популярності в середині 2010–их, і якій, можливо, своєю популярністю завдячує один з найвідоміших ютуберів у світі – PewDiePie.

У грі гравці керують різноманітними персонажами, кожен із яких має свої унікальні засоби транспорту, і намагаються пройти через рівень, не отримавши фатальної шкоди від безлічі видів химерних перешкод. Попри те, що "основна" гра триває всього лише 3 години, через зручний редактор рівнів фанати й досі створюють все нові й нові мапи. Станом на 2021 рік їх налічується понад 10 000 000.

Oddworld: Abe's Oddysee

Oddworld: Abe's Oddysee​ / зображення news.game.co.uk

Дата виходу: 19 вересня 1997 року

19 вересня 1997 року Розробники: Oddworld Inhabitants

Oddworld Inhabitants Платформи: PlayStation, PC, Game Boy

PlayStation, PC, Game Boy Оцінки: 85/100 – у критиків, 8.8/10 – у геймерів

85/100 – у критиків, 8.8/10 – у геймерів Час проходження: 12,5 годин

Гра являє собою двомірний платформер. Ігровий світ розділений на окремі рівні, між якими можна переходити. Головний герой володіє великою кількістю механік, такими як: "мова", магія, взаємодія з навколишнім оточенням (важелі, перемикачі і т. п.), використання гранат, каменів і шматків м'яса. Все це використовується для рішення головоломок та подолання противників. Гравець також має багатий арсенал рухів, він може крастися, ходити, бігати, підтягуватися, стрибати, присідати.

Через таку величезну, особливо на ті часи, кількість механік гра змушувала геймерів ретельно себе вивчати. Навіть її розробники визнали, що переборщили зі складністю, адже майже кожну вашу дію потрібно ретельно розрахувати, тому що Oddworld не прощає помилок. Проте, попри це проєкт став класикою PlayStation та здобув величезну кількість прихильників.

Getting Over It With Bennett Foddy

Дивовижний та химерний гейм-дизайн Getting Over It With Bennett Foddy / зображення vgtimes

Дата виходу: 7 жовтня 2017 року

7 жовтня 2017 року Розробники: Bennett Foddy

Bennett Foddy Платформи: PC

PC Оцінки: 85/100 – у критиків, 4.7/10 – у геймерів

85/100 – у критиків, 4.7/10 – у геймерів Час проходження: 6,5 годин

Ваш персонаж – людина в бочці (таке собі посилання на Діогена) озброєна кувалдою. За допомогою цього нехитрого інструмента вам належить дістатись на верхівку гори – й це неймовірно складно. Окрім того, що мапа має чудернацький рельєф так ще й у гри не існує жодної механіки збереження прогресу, а сам світ побудований таким чином, що ваш персонаж може "послизнутися" за крок до фінішу і опинитися ледь не на самому старті.

Годі придумати більш дивної концепції гри, аніж ця, проте саме цей проєкт деякий час був вірусним серед летсплеєрів та стрімерів. До того ж ми впевнені, що саме через неї було розбито не один десяток комп'ютерних мишок. А чого ще очікувати від гри, творець якої навіть в описі стверджує, що вона була розроблена для "певного типу людей, щоб зробити їм боляче". Що ж, з цим завданням Getting Over It With Bennett Foddy точно порається абсолютно блискуче.

Dark Souls

Рятувальне багаття в Dark Souls / зображення screenrant

Дата виходу: 7 жовтня 2011 року

7 жовтня 2011 року Розробники: FromSoftware

FromSoftware Платформи: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One

PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One Оцінки: 89/100 – у критиків, 8.9/10 – у геймерів

89/100 – у критиків, 8.9/10 – у геймерів Час проходження: 44 години

Ви, безумовно, очікували побачити цю гру в списку. Звісно, можна довго дискутувати на тему того, яка гра серії є складнішою чи про те чому в добірці немає Demon Souls, яка по суті й дала життя серії. На нашу думку, попри те що Demon Souls вийшла на 2 роки раніше, все ж саме перша частина Dark Souls отримала ту шалену популярність та визнання, які забезпечили продовження серії та породили цілий жанр "соулзлайк" ігор.

Нескінченний потік жорстоких босів, які можуть (і будуть) змушувати почуватися вас, ніби ви беззахисна мураха, роблять цю гру однією з найскладніших в історії.

Battletoads

Battletoads (1991) / зображення screenrant

Дата виходу: червень 1991 року

червень 1991 року Розробники: Rare

Rare Платформи: NES, Sega, Game Boy, PC

NES, Sega, Game Boy, PC Оцінки: відсутні

відсутні Час проходження: 3,5 години

Можливо, найскладніша гра на NES за всю історію консолі. Battletoads має такі рівні, що викликають панічні напади, і ворогів, що буквально виникають з нізвідки. Гру можна назвати сумішшю Contra та Double Dragon. А рівень "Тунель Турбо" – найгірший нічний кошмар будь-якого геймера, адже залишається одним із найскладніших рівнів в історії відеоігор.

Sekiro: Shadows Die Twice

Надзвичайна, але складна Sekiro: Shadows Die Twice / зображення 3dnews

Дата виходу: 10 червня 2018 року

10 червня 2018 року Розробники: FromSoftware

FromSoftware Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One

PC, PlayStation 4, Xbox One Оцінки: 88/100 – у критиків, 7.9/10 – у геймерів

88/100 – у критиків, 7.9/10 – у геймерів Час проходження: 28,5 годин

Враховуючи те, що це проєкт від розробників Dark Souls, нас не повинно дивувати, що Sekiro потрапив до списку. Боси тут такі ж жорсткі, як і їхні колеги з попередніх ігор компанії, але цього разу вся річ у тому, щоб навчитися ламати оборону противника, щоб мати можливість завдати жорстокий завершальний удар, перш ніж вони відновляться. Це подекуди надзвичайно важко, але та чиста ейфорія, яку ви відчуєте, коли нарешті вийдете з сутички переможцем – варта труднощів. Окрім складності, гра має низку чеснот, серед яких фантастична інтерпретація Японії епохи Сенгоку.

I Wanna Be The Guy

Вбивче складний рівень в I Wanna Be The Guy / зображення screenrant

Дата виходу: 5 жовтня 2007 року

5 жовтня 2007 року Розробники: Майкл "Kayin" О'Реллі

Майкл "Kayin" О'Реллі Платформи: PC

PC Оцінки: відсутні

відсутні Час проходження: 9,5 годин

Рівні цієї гри буквально були створені з намаганням вбити гравця якомога більше разів, щоб змусити його страждати. Ключовим для успішного проходження тут є запам'ятовування кожного шипа, перешкоди чи платформи, але знову ж таки, лише геймери з богоподібними рефлексами та величезним IQ зможуть досягти бодай половини першого рівня.

Cuphead

Один з босів Cuphead / зображення screenrant

Дата виходу: 29 вересня 2017 року

29 вересня 2017 року Розробники: StudioMDHR Entertainment

StudioMDHR Entertainment Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Оцінки: 88/100 – у критиків, 8.3/10 – у геймерів

88/100 – у критиків, 8.3/10 – у геймерів Час проходження: 10 годин

Cuphead віддає данину класиці анімації своїм прекрасним візуальним стилем та пильною увагою до деталей. Хоча на гру надзвичайно приємно дивитись, але дуже виснажливо грати, і це пов'язано з неймовірною складністю різноманітних босів гри.

Ключ до перемоги – запам'ятовувати схеми їхніх атак. Після цього, все зводиться до швидкості реакції та здатності уникати пошкоджень, але це все набагато легше сказати, ніж зробити.

Super Meat Boy

Криваве місиво в Super Meat Boy / зображення rockpapershotgun.com

Дата виходу: 20 жовтня 2010 року

20 жовтня 2010 року Розробники: Team Meat

Team Meat Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One, Android

PC, PlayStation 4, Xbox One, Android Оцінки: 87/100 – у критиків, 8.2/10 – у геймерів

87/100 – у критиків, 8.2/10 – у геймерів Час проходження: 10 годин

Постарайтеся не розбити свої консолі та ПК на шматочки. Super Meat Boy – це як складна гра, але на стероїдах. Вас очікують 300 рівнів стрибків в намаганнях не вмерти буквально від усього, в цій грі навіть стіни хочуть вас вбити. Одним з найбільш приємних аспектів гри є персонажі з різними атрибутами, які можна використовувати для перемоги.