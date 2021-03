Вивчаємо абетку разом з Among Us: оригінальна робота шанувальника відеогри – фото

Ентузіаст показав креативну роботу за мотивами відеогри Among Us. Шанувальник створив тематичний шрифт, який стилізований під персонажів цієї популярної відеогри.

Відеогра Among Us стала справжнім феноменом цієї осені, а також встановила чималу кількість рекордів. У цього проєкту багато юних шанувальників, які проводять достатньо часу у напружених баталіях. Щоправда, вчитися треба завжди, тому така робота ентузіаста може стати у пригоді батькам юних геймерів.

Роботою на відомому сайті DaFont поділився користувач із нікнеймом Leona Sky. Шанувальник Among Us показав англійську абетку за мотивами цієї відеогри, а точніше, спеціальний тематичний шрифт. Кожна буква англійського алфавіту була стилізована під персонажів із відеогри Among Us. Щоправда, поки незрозуміло, які літери відповідають зрадникам. Розробник цього шрифту відзначив наступне:

Це безплатний шрифт. Я не є власником цієї гри. Усі права надходять розробникам з InnerSloth. Щасливого набору тексту!

Звісно, таку прекрасну роботу помітили розробники відеогри Among Us, які й поділилися зображенням цієї абетки у твітері. Шанувальники проєкту були у захваті, а твіт дуже швидко зібрав понад 100 тисяч уподобань та 12 тисяч ретвітів. Також цікаво, що сам шрифт вже завантажили майже 40 тисяч користувачів.

Зазначимо, що такі стилізовані букви можна використовувати у навчальних цілях й придумувати пізнавальні матеріали з такою відсилкою до популярної відеогри. Звісно, з допомогою такого шрифту також можна створити креативну роботу, яка потішить будь-якого шанувальника гри Among Us. Варіантів чимала кількість, а все залежить лише від натхнення та бажання батьків чи викладачів. Шрифт можна безплатно завантажити на сайті DaFont за цим посиланням. Щоправда, зараз є лише англомовна версія, а також поки відсутні стилізовані цифри та знаки.

Шрифт за мотивами відеогри Among Us / скриншот з порталу DaFont