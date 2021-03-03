Вивчаємо абетку разом з Among Us: оригінальна робота шанувальника відеогри – фото

Джерело:твітер Among Us
Ентузіаст показав креативну роботу за мотивами відеогри Among Us. Шанувальник створив тематичний шрифт, який стилізований під персонажів цієї популярної відеогри.
Відеогра Among Us стала справжнім феноменом цієї осені, а також встановила чималу кількість рекордів. У цього проєкту багато юних шанувальників, які проводять достатньо часу у напружених баталіях. Щоправда, вчитися треба завжди, тому така робота ентузіаста може стати у пригоді батькам юних геймерів.
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Роботою на відомому сайті DaFont поділився користувач із нікнеймом Leona Sky. Шанувальник Among Us показав англійську абетку за мотивами цієї відеогри, а точніше, спеціальний тематичний шрифт. Кожна буква англійського алфавіту була стилізована під персонажів із відеогри Among Us. Щоправда, поки незрозуміло, які літери відповідають зрадникам. Розробник цього шрифту відзначив наступне:
Це безплатний шрифт. Я не є власником цієї гри. Усі права надходять розробникам з InnerSloth. Щасливого набору тексту!
Звісно, таку прекрасну роботу помітили розробники відеогри Among Us, які й поділилися зображенням цієї абетки у твітері. Шанувальники проєкту були у захваті, а твіт дуже швидко зібрав понад 100 тисяч уподобань та 12 тисяч ретвітів. Також цікаво, що сам шрифт вже завантажили майже 40 тисяч користувачів.
Зазначимо, що такі стилізовані букви можна використовувати у навчальних цілях й придумувати пізнавальні матеріали з такою відсилкою до популярної відеогри. Звісно, з допомогою такого шрифту також можна створити креативну роботу, яка потішить будь-якого шанувальника гри Among Us. Варіантів чимала кількість, а все залежить лише від натхнення та бажання батьків чи викладачів. Шрифт можна безплатно завантажити на сайті DaFont за цим посиланням. Щоправда, зараз є лише англомовна версія, а також поки відсутні стилізовані цифри та знаки.
Шрифт за мотивами відеогри Among Us / скриншот з порталу DaFont