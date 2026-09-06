Проєкт під назвою Trump Arcade має на меті просувати політичні ініціативи президента, проте вже в перші дні викликав гучний скандал та звинувачення у плагіаті, інформує Gamerant.

Політичні гасла на екранах моніторів

П'ять безкоштовних ігор з'явилися на урядовому порталі четвертого вересня, а офіційний акаунт Білого дому в соцмережі X розпочав активну рекламу нового розділу.

Білий дім запропонував користувачам проєкти, які в гейміфікованій формі відображають ключові напрямки діяльності адміністрації чинного президента та її політичні гасла.

Найбільшу хвилю обурення викликали проєкти "Build the Wall" та "Rio Run", які торкаються чутливої теми нелегальної імміграції. У першій грі, яка повністю копіює механіку культового Тетрісу, користувачі вибудовують стіну з блоків, щоб не пропустити "зомбі", які прориваються через південний кордон.

Скриншот з гри / Фото Білий дім

Друга гра нагадує класичну "Змійку" – у ній користувачі патрулюють прикордонні ділянки вздовж річки Ріо-Гранде та затримують порушників задля депортації.

Окрім цього, розробники представили гру "Flappy Bill", де гравці допомагають білоголовому орлану летіти повз пам'ятки Національної алеї, копіюючи відомий мобільний хіт "Flappy Bird". Ще два проєкти мають значно спокійніший характер: у "Supply Line" користувачі сортують шкільні обіди для оздоровлення нації, а в симуляторі "Trump Savings Tycoon" накопичують віртуальні кошти ловлячи їх сачком.

Такий креатив урядовців одразу спровокував жорстку реакцію з боку офіційних представників компанії The Tetris Company, які миттєво відреагували на появу гри "Build the Wall" і опублікували офіційну заяву в соціальних мережах.

У Tetris ми віримо в силу зв'язку та об'єднання людей, а не в їхнє розділення,

– прокоментували The Tetris Company на офіційній сторінці головоломки в соціальній мережі X.

Правовласники бренду також прозоро натякнули на юридичні наслідки для Білого дому за копіювання інтелектуальної власності.

Наразі представники Білого дому та офіційні особи США жодним чином не прокоментували критику суспільства та різку заяву правовласників відомої головоломки.

Подальший розвиток подій покаже, чи переросте цей інцидент у масштабне судове протистояння між державним апаратом та приватним бізнесом.