Сучасна ігрова індустрія часто женеться за графікою та новими трендами, але іноді справжня магія ховається в перевіреній часом класиці. Те, що кілька місяців тому відбулося в одному з найпрестижніших залів Лондона, змусило багатьох інакше поглянути на потенціал ігор, які старші за багатьох своїх гравців, інформує 24 Канал.

Королівський розмах та рекорд переглядів

У квітні відбувся турнір Red Bull Wololo: Londinium, який став справжньою сенсацією для поціновувачів стратегій у реальному часі.

Фінальна частина змагань розгорнулася в легендарному лондонському залі Royal Albert Hall, перетворивши кіберспортивну подію, присвячену серії Age of Empires, на грандіозне історичне шоу.

Гравці змагалися за призовий фонд у розмірі 250 тисяч доларів на напрочуд атмеосферній арені, під акомпанемент живого оркестру, а ведучі були одягнені в автентичні костюми відповідних епох, повідомляє Windows Central.

Подія здобула неймовірну увагу аудиторії. За даними аналітичної платформи Esports Charts, фінал турніру з Age of Empires II встановив новий історичний рекорд дисципліни, залучивши 115 944 глядачі одночасно.

Головний саундтрек гри у виконанні оркестру: дивіться відео

Хоча ці цифри можуть здатися скромними порівняно з кількістю глядачів League of Legends або Counter-Strike 2, для гри, що з'явилася майже три десятиліття тому (у 1999 році), це феноменальний результат.

Age of Empires II ніколи не була такою популярною, як зараз, майже через три десятиліття після її першої появи,

– наголошує автор видання Windows Central Кейл Гант.

Відродження серії стало можливим завдяки злагодженій роботі команди World's Edge та їхніх партнерів із Xbox Game Studios та Red Bull.

Постійна підтримка змагальної та активність популярних стрімерів, таких як T90Official, створили справжню спільноту, яка не дає легендарній стратегії відійти у минуле.

Важливо зазначити, що найбільший успіх стосується саме класичної другої частини. Новіша Age of Empires IV також продемонструвала позитивну динаміку на турнірі в Лондоні, але досягнула піку всього у 67 450 глядачів.

Врешті, таке зростання популярності Age of Empires доводить, що жанр RTS, який багато хто вважав "мертвим", все ще має порох в порохівницях.