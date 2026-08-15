Провал замість відродження легенди. Духовний спадкоємець Bully розлютив гравців технічним хаосом, інформує 24 Канал.

Очікування проти реальності: ностальгія не рятує

Гра переносить користувачів у початок 2000-х років до містечка Ейджфілд. Головний герой, учень на ім'я Сем, разом із новими друзями Кейлом та Акселем намагається стати "легендою школи" перед випуском.

Проєкт обіцяв атмосферу підліткових комедій на кшталт "Американського пирога" з можливістю прогулювати уроки, битися та шукати пригоди у відкритому світі.

Трейлер гри: дивіться відео

Попри 175 000 додавань у список бажаного перед релізом, реальність виявилася жорсткою. На момент написання матеріалу гра має лише 33% позитивних відгуків серед 653 рецензій.

Гравці скаржаться на жахливу оптимізацію: навіть на потужних системах із відеокартами RTX 4070 Super або 5060 Ti частота кадрів падає до 40 за секунду. Ситуацію погіршують "дерев'яна" анімація облич, одноманітні квести та незручне керування велосипедами.

Здається, хвилювання першого навчального дня взяло над нами гору, і ми забули переконатися, що в їдальні достатньо закусок,

– прокоментували розробники з Refugium Games у зверненні від імені вигаданого директора Карпентера.

Основний шквал критики викликала ціна. Розробники просять за проєкт 30 доларів або ж 600 гривень (хоча на старті діє знижка 10%), що, на думку спільноти, забагато для інді-гри тривалістю 8-10 годин із такою кількістю багів.

Особливе розчарування викликала бойова система. У грі немає комбінацій або фіксації на цілі – лише прості удари руками та ногами. Крім того, деякі користувачі запідозрили студію у використанні штучного інтелекту для озвучування персонажів, що лише додало негативу.

Я дуже чекав на цю гру, бо, судячи з першого трейлера, вона виглядала як суміш Bully та GTA, але, на жаль, я був дуже розчарований,

– заявив користувач Steam під ніком Hellraiser.

Розробники вже випустили патч "другого дня", який мав виправити музичні мініігри та дрібні помилки. Вони додали, що цінують будь-який відгук і намагатимуться зробити решту "семестру" максимально комфортною для гравців.

Проте багато хто вже встиг оформити повернення коштів, вважаючи Agefield High Rock the School незавершеною.