Феноменальний успіх

Уже в перші години після офіційного запуску гра зібрала майже 400 тисяч одночасних користувачів лише на платформі Steam. Якщо ж врахувати гравців, які завантажили гру через фірмовий лаунчер Purple від розробників, підсумкова кількість фанатів перевищує ці показники в кілька разів. Настільки великий інтерес аудиторії пояснюється безкоштовним форматом і сучасним підходом творців до класичного жанру, пише Insider Gaming.

Геймерів привабила знайома ігрова петля, яку поєднали з вражаючою графікою та інноваційною бойовою системою. Компанія NC створила величезний відкритий світ, детальний редактор персонажів, а також підготувала сотні годин різноманітного контенту, серед якого є рейди, додаткові завдання, фермерство та дослідження нових локацій.

Завдяки цьому деякі користувачі вже назвали новинку чудовою альтернативою World of Warcraft.

Я отримую величезне задоволення від гри, адже вона зберігає формулу оригінальної AION, але з сучасними механіками, плавним боєм та неймовірно красивим світом,

– прокоментував один із користувачів.

Попри поодинокі скарги на оптимізацію роботи та елементи монетизації, проєкт отримує переважно позитивні відгуки. Експерти індустрії з цікавістю спостерігають, чи зможе нова гра утримати такий високий рівень відвідуваності у тривалій перспективі.