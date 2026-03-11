4 аксесуари необхідні кожному ретро-геймеру сьогодні

Старі ігри досі дарують унікальні емоції, навіть попри розвиток сучасних технологій. Та сьогодні ретро-геймінг можна зробити значно комфортнішим – завдяки аксесуарам, які поєднують ностальгію зі зручністю нових рішень.

Деякі з таких ґаджетів розв'язують давні технічні проблеми консолей, інші – покращують керування та якість зображення. 24 Канал зібрав кілька корисних девайсів, які повинні бути в арсеналі будь-якого сучасного ретро-геймера.

MemCard

Сьогодні на ринку з`явилося чимало ґаджетів, що допомагають подолати ці незручності та зробити ігровий процес максимально комфортним. Одним із таких рішень стала карта пам'яті MemCard Pro від 8BitMods.



MemCard Pro / Фото 8BitMods

В часи оригінальних PlayStation, PlayStation 2 чи GameCube збереження ігор залежало від зовнішніх карт пам'яті. Їхній обсяг був вкрай обмежений – наприклад, для першої PlayStation це лише 1 МБ. Через це гравцям доводилося або видаляти старі сейви, або купувати нові картки.

MemCard Pro дозволяє забути про цю проблему. Вона підтримує microSD-накопичувачі та може забезпечити до 1 ТБ простору для збережень. Навіть невеликий обсяг пам'яті здатен вмістити десятки тисяч блоків сейвів, що фактично робить одну карту універсальним рішенням на роки.

RetroTINK-4K Pro

Ще одна поширена складність ретро-геймінгу – підключення старих консолей до сучасних телевізорів. Аналоговий сигнал часто не підтримується новими екранами або дає низьку якість картинки.



RetroTINK-4K Pro / Фото RetroTINK

Вирішити це допомагають HDMI-скейлери, і одним із найпомітніших пристроїв у цьому сегменті став RetroTINK-4K Pro. Цей відеопроцесор перетворює аналоговий сигнал у цифровий, підіймає роздільну здатність до 4K і забезпечує чіткіше зображення з мінімальною затримкою.

Для тих, хто хоче більше контролю, доступні додаткові налаштування – можна змінювати масштабування, кольори чи обрізання кадру, підлаштовуючи картинку під власні вподобання.

Retro Receiver Adapter

Не менш важливим аспектом є керування. Оригінальні контролери дарують ностальгію, але не завжди зручні або точні за сучасними стандартами.

Серія Retro Receiver Adapter від 8BitDo дозволяє підключати бездротові геймпади до класичних консолей – достатньо вставити адаптер у відповідний порт і синхронізувати контролер через Bluetooth.



Retro Receiver Adapter / Фото 8BitMods

Пристрої сумісні не лише з власними контролерами бренду, а й із популярними моделями сторонніх виробників, включно з DualSense для PlayStation 5, контролерами Xbox Series чи навіть адаптивним геймпадом Xbox. Це розширює вибір і робить ретро-ігри доступнішими для користувачів, яким потрібні більш ергономічні рішення.

Retro Fighters

Для тих, хто віддає перевагу дротовим геймпадам, підійдуть контролери від Retro Fighters. Бренд пропонує "оновлені" версії класичних пристроїв для таких консолей, як Sega Saturn або Nintendo 64. Вони підключаються безпосередньо до консолі, не потребуючи адаптерів.



Retro Fighters – сучасні контроллери з духом оригіналу / Фото Retro Fighters

Наприклад, модель BrawlerGen для Sega Genesis і Saturn отримала чутливіший D-pad, аналоговий стік і більш зручну форму корпусу. При цьому вона зберігає характерний ретро-дизайн і навіть має універсальний конектор для двох різних систем.

Усі ці сучасні аксесуари дозволяють покращити ваш ігровий досвід. Вони не лише зберігають дух класичних ігор, а й додають функції, до яких гравці давно звикли у нових поколіннях консолей.