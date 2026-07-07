Чому популярність у грі не конвертується у нові ролі?

Люк Дейл, який подарував свою зовнішність і голос Яну Птачеку у масштабній історичній рольовій грі Kingdom Come: Deliverance 2, поділився неочікуваними та дещо сумними подробицями свого професійного життя. Попри те, що гра здобула статус одного з найважливіших релізів останніх років і заслужила високі оцінки від критиків та спільноти, актор зіткнувся з повним ігноруванням з боку великих ігрових студій. Про це пише видання GamesRadar.

Дивіться також Kingdom Come: Deliverance отримає настільну гру з усіма улюбленими елементами оригіналу

У розмові з авторами подкасту Firezide Chat Дейл зауважив, що навіть мільйони фанатів по всьому світу не стали гарантією нових контрактів чи прослуховувань у великих проєктах.

Я хотів би сказати, що Kingdom Come 2, робота, яку я виконав, і той факт, що її бачили мільйони людей, призвели до появи нових пропозицій, але цього не сталося,

– прокоментував актор Люк Дейл, який виконав роль Яна Птачека у грі Kingdom Come: Deliverance 2.

Ситуація виглядає парадоксально, адже Ян Птачек є одним із найхаризматичніших та найпопулярніших персонажів серії. Його образ став впізнаваним обличчям франшизи, а сама Kingdom Come: Deliverance 2, на думку багатьох експертів, цілком заслуговувала на титул "Гра року 2025" нарівні з такими гігантами, як Clair Obscur: Expedition 33.

Проте акторська майстерність та успіх продукту не допомогли Дейлу відкрити двері до інших студій. Він відзначає значний контраст між ставленням розробників із чеської студії Warhorse Studios та ігрової індустрії в цілому. За його словами, розробники оригінальної гри створили чудові умови та щиро підтримували його протягом усього творчого процесу.

Я сподівався на це, але завжди підстраховуюся, бо не думаю, що індустрія була особливо доброю до мене. Warhorse були справжніми скарбами. Вони так підтримували мене і щиро вірили протягом усього шляху. Але індустрії загалом завжди було наплювати,

– додав Люк Дейл у розмові з Firezide Chat.

Експерти ринку пояснюють такі труднощі загальним станом сучасного геймдеву. Наразі індустрія переживає складні часи: великі компанії масово скорочують штат, а керівництво дедалі частіше розглядає можливість заміни людей на штучний інтелект для озвучення чи створення анімацій, щоб зменшити витрати.

У таких умовах конкуренція серед акторів стає запеклою, а колишні заслуги часто не беруть до уваги при виборі нових виконавців. Навіть статус зірки світового бестселера не захищає від безробіття в середовищі, де панує прагнення максимальної економії та оптимізації.

Як Люк Дейл тримається на плаву

Не маючи нових пропозицій від ігрових гігантів, Люк Дейл вирішив самостійно монетизувати свою популярність серед гравців. Він активно розвиває власні медіамайданчики, перетворившись на успішного контент-мейкера.

На платформі Twitch актор вже зібрав аудиторію у 72,2 тисячі фоловерів, а його канал на YouTube налічує 177 тисяч підписників. Це дозволяє йому підтримувати зв'язок із фанатами Найт-Сіті та середньовічної Богемії, а також отримувати стабільний дохід, не чекаючи на схвалення від менеджерів великих корпорацій.