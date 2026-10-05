Пиво, кості та середньовічний затишок – актор з Kingdom Come 2 відкрив у Чехії заклад своєї мрії

Люк Дейл, який зіграв одного з героїв Kingdom Come: Deliverance, втілив давню мрію у реальність. Він офіційно відкрив власну середньовічну таверну в центрі Праги.

Заклад отримав назву Nobleman і вже прийняв перших відвідувачів, повідомляє 24 Канал.

Від віртуального двору до реального шинку

Ще у серпні стало відомо, що виконавець ролі Яна Птачека придбав приміщення у центрі Праги аби відкрити там власний паб, який навіть назвав "любовним листом" країні, яка його прийняла.

Як і було заплановано, відкриття закладу відбулося 1 жовтня і викликало чималий ажіотаж, а охочим потрапити всередину довелося чекати у черзі близько 2 годин.

Thank you so much to anyone who joined us this week at “Nobleman”. I am beyond grateful and proud. ️ https://t.co/a7TjkMWKKj — Luke Dale (@LukeDaleLive) October 4, 2026

Для британського актора цей проєкт став можливістю створити фізичне місце для спільноти шанувальників.

Значну частину свого життя Люк Дейл присвятив акторській грі, зйомкам у кіно та стримінгу, проте прагнув мати власний реальний бізнес. Попри велику зайнятість у відеоігровій індустрії, він вирішив створити куточок, де фанати RPG зможуть зануритися в атмосферу улюбленого всесвіту.

"Nobleman" opens to the public this Thursday. https://t.co/LIFx3azJmS — Luke Dale (@LukeDaleLive) September 29, 2026

Інтер'єр пабу створили у стилі класичної середньовічної корчми з м'яким освітленням, масивними меблями та багатим вибором напоїв.

“Nobleman” opens to the public tomorrow. https://t.co/RJLEFReM1t — Luke Dale (@LukeDaleLive) September 30, 2026

Я безмежно вдячний кожному, хто завітав до нас цього тижня,

– додав Люк Дейл.

Успішний старт Nobleman довів, що тематичні заклади від творців та акторів популярних ігор мають величезний попит та потенціал серед геймерів.

Фанати з усього світу вже планують свої поїздки до Чехії, щоб особисто завітати до бару свого улюбленого персонажа.