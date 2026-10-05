Заведение получило название Nobleman и уже приняло первых посетителей, сообщает 24 Канал.

От виртуального двора до реальной таверны

Еще в августе стало известно, что исполнитель роли Яна Птачека приобрел помещение в центре Праги, чтобы открыть там собственный паб, который даже назвал "любовным письмом" стране, принявшей его.

Как и было запланировано, открытие заведения состоялось 1 октября и вызвало немалый ажиотаж, а желающим попасть внутрь пришлось ждать в очереди около 2 часов.

Для британского актера этот проект стал возможностью создать реальное место для сообщества поклонников.

Значительную часть своей жизни Люк Дейл посвятил актерской игре, съемкам в кино и стримингу, однако стремился иметь собственный реальный бизнес. Несмотря на большую занятость в индустрии видеоигр, он решил создать уголок, где фанаты RPG смогут окунуться в атмосферу любимой вселенной.

Интерьер паба выполнен в стиле классической средневековой таверны с мягким освещением, массивной мебелью и богатым выбором напитков.

Я безмерно благодарен каждому, кто посетил нас на этой неделе,

– добавил Люк Дейл.

Успешный старт Nobleman доказал, что тематические заведения от создателей и актеров популярных игр пользуются огромным спросом и имеют большой потенциал среди геймеров.

Фанаты со всего мира уже планируют свои поездки в Чехию, чтобы лично посетить бар своего любимого персонажа.