Persona 4 Remake випадково підтвердив актор озвучення

Атмосфера навколо можливого ремейку Persona 4 продовжує нагріватися, хоча офіційного анонсу від Atlus поки що не було. Однак нещодавно проєкт фактично підтвердився – завдяки коментарю актора озвучення.

Юрі Ловенталь, який озвучував Йосуке Ханамуру – одного з ключових героїв гри – несподівано заявив, що не повернеться до ролі у ремейку, розповідає 24 Канал.

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На своїй сторінці в Bluesky він написав:

Для тих, хто запитує: ні, я не повернусь до ролі Йосуке в ремейку Persona 4. Я пропонував. Можливо, навіть благав. Але вони мене не хочуть.

Після цього повідомлення актор видалив пост, однак в інтернеті вже встигли зберегти скриншот.



Актор озвучки заявив, що не братиме участі в ремейку / Скриншот

Хоча Ловенталь не згадав Atlus прямо, під "вони" він, ймовірно, мав на увазі саме студію. Компанія жодним чином не прокоментувала його слова.

Це не перший натяк на ремейк. У березні в Японії було зареєстровано домен p4re.jp, що вказує на "Persona 4 Remake". У квітні цей домен оновили, що зазвичай свідчить про підготовку до офіційного оголошення – раніше Atlus так само діяла з іншими своїми проєктами.

Оригінальна Persona 4 вийшла у 2008 році на PlayStation 2. У 2012-му на PS Vita з’явилася розширена версія під назвою Golden. Саме вона була перенесена на ПК у 2020 році, а у 2023 – на PlayStation 4, Xbox і Nintendo Switch.

Сюжет гри розгортається у провінційному японському містечку Інаба, яке охоплює серія загадкових убивств. Розслідуючи злочини, герої відкривають для себе силу Персон і потрапляють у паралельний світ по той бік телевізора.

А тим часом японський уряд створив унікальну карту в Minecraft, яку може завантажити кожен охочий. Карта відтворює G-Cans, найбільший у світі підземний об'єкт для відведення паводкових вод.