Міністерство земельних ресурсів, інфраструктури, транспорту та туризму Японії створило масштабну карту для відеогри Minecraft, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Цікаво Суміш Skyrim та Elden Ring – у Steam набуває популярності нова рольова гра

Популяризація інженерної справи серед геймерів

Всі вже звикли, коли шанувальники Minecraft представляють широкому загалу свої неймовірні проєкти, як от відтворені у грі картини Да Вінчі, Ван Гога та інших митців.

Але зовсім інша справа, коли цим займається ціле міністерство високорозвиненої країни.

Так, у кубічному світі гри від Mojang тепер можна відвідати споруду відому як G-Cans – найбільший у світі підземний об'єкт для відведення паводкових вод, побудований у 2006 році в Японії для пом'якшення наслідків сильних повеней під час сезону тайфунів.

Відома споруда у грі – дивіться відео

Простіше кажучи, саме ця споруда щороку запобігає перетворенню вулиць північного Токіо на річки.

Колосальна бетонна тунельна система сягає 50 метрів завглибшки та 6,3 кілометра завдовжки й відтепер усіма її закапелками можна прогулятися у Minecraft.

Причиною такого незвичного "піару" у японському міністерстві називають бажання поширити інформацію про важливість розвитку інфраструктури та створення спеціалізованих об'єктів для запобігання стихійним лихам.