У списку неймовірних проєктів у кубічному світі Minecraft з'явилося дивовижне поповнення, яке потішить усіх любителів живопису, інформує 24 Канал.

Цікаво Рідкісна знахідка гравця Minecraft набрала понад 13 мільйонів переглядів у мережі

Відомі картини перенесли у піксельний світ

Ігровий блогер з YouTube під ніком Bubbaflubba вразив підписників чудовим відео, в якому показав покроковий процес створення кількох всесвітньо відомих картин у хітовій пісочниці.

Геймер розповів, що у такий спосіб сподівається змінити думку людей, які сприймають Minecraft лише як відеогру та довести їм, що вона є чимось більшим, а саме – мистецьким простором для художнього вираження.

У цьому пориві, блогер відтворив у грі "Мону Лізу" Леонардо да Вінчі, "Зоряну ніч" Вінсента Ван Гога, "Крик" Едварда Мунка та "Дівчину з перловою сережкою" Яна Вермера.

Дивовижні картини у Minecraft – дивіться ролик

Усе це Bubbaflubba створив користуючись винятково інструментами гри та популярним модом World Edit.

Робота геймера поки що не "завірусилася" як слід і має трохи менш як 2 тисячі переглядів, але ми вважаємо, що це лише справа часу.