В списке невероятных проектов в кубическом мире Minecraft появилось удивительное пополнение, которое порадует всех любителей живописи, информирует 24 Канал.

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Известные картины перенесли в пиксельный мир

Игровой блогер с YouTube под ником Bubbaflubba поразил подписчиков замечательным видео, в котором показал пошаговый процесс создания нескольких всемирно известных картин в хитовой песочнице.

Геймер рассказал, что таким образом надеется изменить мнение людей, которые воспринимают Minecraft только как видеоигру и доказать им, что она является чем-то большим, а именно – идеальным пространством для художественного выражения.

В этом порыве, блогер воссоздал в игре "Мону Лизу" Леонардо да Винчи, "Звездную ночь" Винсента Ван Гога, "Крик" Эдварда Мунка и "Девушку с жемчужной сережкой" Яна Вермера.

Удивительные картины в Minecraft – смотрите ролик

Все это Bubbaflubba создал пользуясь исключительно инструментами игры и популярным модом World Edit.

Работа геймера пока не "завирусилась" как следует и имеет чуть менее 2 тысяч просмотров, но мы считаем, что это лишь дело времени.