Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии создало масштабную карту для видеоигры Minecraft, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Популяризация инженерного дела среди геймеров

Все уже привыкли, когда поклонники Minecraft представляют широкой общественности свои невероятные проекты, как вот воссозданные в игре картины Да Винчи, Ван Гога и других художников.

Но совсем другое дело, когда этим занимается целое министерство высокоразвитой страны.

Так, в кубическом мире игры от Mojang теперь можно посетить сооружение известное как G-Cans – крупнейший в мире подземный объект для отвода паводковых вод, построенный в 2006 году в Японии для смягчения последствий сильных наводнений во время сезона тайфунов.

Известное сооружение в игре – смотрите видео

Проще говоря, именно это сооружение ежегодно предотвращает превращение улиц северного Токио в реки.

Колоссальная бетонная туннельная система достигает 50 метров в глубину и 6,3 километра длиной и теперь всеми ее закоулками можно прогуляться в Minecraft.

Причиной такого необычного "пиара" в японском министерстве называют желание распространить информацию о важности развития инфраструктуры и создания специализированных объектов для предотвращения стихийных бедствий.