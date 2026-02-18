Фанат RDR 2 заплатив акторові, який зіграв Артура, аби той виконав дуже дивне прохання

Шанувальнику RDR 2 довелося розкошелитися після того, як він випадково серйозно провинився перед нареченою. Вибачатися за нього був вимушений актор, який зіграв Артура Моргана.

Немає нічого прекраснішого, ніж коли у парі обидва геймери. Одначе іноді, через це можуть виникнути певні життєві труднощі, інформує gamesradar+.

Геймер попросив актора з RDR 2 вибачитися перед його дружиною?

Актор Роджер Кларк, відомий роллю Артура Моргана у вестерні від Rockstar, поділився з фанатами цікавим випадком, який стався з ним на Cameo.

Cameo – це платформа, де знаменитості, частіше за все за грошову винагороду, можуть зняти для вас персональне відео: привітати зі святом, просто передати привіт чи таке інше. Стандартна ціна на такий ролик від Артура Кларка – 150 доларів.

Кларк у X показав скриншот замовлення, яке вельми припало йому до душі.

У ньому, засмучений геймер просив актора перепросити перед його нареченою за те, що той випадково видалив її сейв з проходженням Red Dead Redemption 2, яке було завершене більш, ніж на половину.

Чи можете ви висловити якісь слова співчуття її втраті та сказати, що мені дуже шкода?,

– в надії запитав замовник.

Давайте всі пошлемо цій бідній дівчині трохи позитиву. Принаймні її чоловік усвідомив, що він накоїв,

– пожартував Роджер.

Втім, не думаємо, що геймерка має аж надто засмучуватися, оскільки RDR 2 це одна з тих відеоігор, які не шкода пройти кілька разів. Тим паче, коли на це є така вагома причина.