Фанат RDR 2 заплатив акторові, який зіграв Артура, аби той виконав дуже дивне прохання
- Шанувальник RDR 2 заплатив акторові Роджеру Кларку, щоб той вибачився перед його нареченою за випадкове видалення збереження гри.
- Кларк виконав прохання через платформу Cameo, висловивши співчуття нареченій за втрату збереження, яке було завершено більш ніж на половину.
Шанувальнику RDR 2 довелося розкошелитися після того, як він випадково серйозно провинився перед нареченою. Вибачатися за нього був вимушений актор, який зіграв Артура Моргана.
Немає нічого прекраснішого, ніж коли у парі обидва геймери. Одначе іноді, через це можуть виникнути певні життєві труднощі, інформує gamesradar+.
Геймер попросив актора з RDR 2 вибачитися перед його дружиною?
Актор Роджер Кларк, відомий роллю Артура Моргана у вестерні від Rockstar, поділився з фанатами цікавим випадком, який стався з ним на Cameo.
Cameo – це платформа, де знаменитості, частіше за все за грошову винагороду, можуть зняти для вас персональне відео: привітати зі святом, просто передати привіт чи таке інше. Стандартна ціна на такий ролик від Артура Кларка – 150 доларів.
Кларк у X показав скриншот замовлення, яке вельми припало йому до душі.
У ньому, засмучений геймер просив актора перепросити перед його нареченою за те, що той випадково видалив її сейв з проходженням Red Dead Redemption 2, яке було завершене більш, ніж на половину.
Чи можете ви висловити якісь слова співчуття її втраті та сказати, що мені дуже шкода?,
– в надії запитав замовник.
Давайте всі пошлемо цій бідній дівчині трохи позитиву. Принаймні її чоловік усвідомив, що він накоїв,
– пожартував Роджер.
Втім, не думаємо, що геймерка має аж надто засмучуватися, оскільки RDR 2 це одна з тих відеоігор, які не шкода пройти кілька разів. Тим паче, коли на це є така вагома причина.