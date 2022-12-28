God of War Ragnarok цьогоріч програла суперечку за звання найкращої гри року Elden Ring, однак чи може творіння FromSoftware похвалитися світовими рекордами?

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А ось франшиза від Santa Monica Studio тепер на це здатна. Принаймні точно може вихвалятися таким досягненням Крістофер Джадж – виконавець ролі бога війни Кратоса, який завдячує цим перемозі на The Game Awards 2022 та своїй балакучості.

Річ у тому, що на цьогорічній церемонії, серед багатьох нагород God of War Ragnarok також виграла статуетку за найкращу акторську гру, а отримав її саме кремезний чоловік.

Переможна промова актора: відео

У своїй переможній промові Джадж згадав тернистий акторський шлях, розповів як майже покинув проєкт та подякував багатьом людям, у підсумку наговоривши цілих 7 хвилин 59 секунд хронометражу, що, якщо вірити офіційному твітеру TGA, стало світовим рекордом з найдовшої "тріумфальної" промови.

До цього рекорд належав акторці Грір Гарсон, промова якої на церемонії вручення Оскара у 1942 році тривала на 2 хвилини та 39 секунд менше, аніж Джаджова.

Цікаво чи справді Крістофер, чи хтось інший звернуться до комітету Книги рекордів Гіннеса задля задокументування цього специфічного досягнення.

Однак навіть якщо емоційна промова актора залишиться без подібного визнання, то нічого страшного, адже вона точно на довго запам'яталася шанувальникам God of War та геймерам загалом.