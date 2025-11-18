Виконавець ролі Дезмонда з Assassin's Creed дізнався про смерть власного персонажа з соцмереж

Відомий актор озвучки поділився історією про те як дізнався про смерть свого персонажа у відеогрі Assassin's Creed 3. Виявилося, що про це йому повідомили не Ubisoft.

Нолан Норт озвучив чимало персонажів у найвідоміших проєктах ігрової індустрії. Хоча актор найбільш відомий роллю Натана Дрейка в серії Uncharted, нещодавно він здивував історією з часів роботи над оригінальною трилогією Assassin's Creed, повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube канал Fall Damage.

Дивний стиль роботи?

У розважальному відео акторові запропонували повідгадувати кому з його персонажів належать різноманітні репліки.

Коли Норт прочитав наступні рядки, він одразу зрозумів з чиїх вуст вони лунали:

Ти знаєш, що це правда. Це вже почалося. Мені потрібно зробити це зараз. Тож йдіть!

Це були останні слова Дезмонда Майлса в Assassin's Creed 3, що одразу наштовхнуло Нолана на цікавий спогад з часів створення гри.

Виявилося, що актор не знав, що озвучив “передсмертну” репліку власного героя. Замість Ubisoft, про те, що це була його остання поява у ролі Майлса, йому розповів фанат у соцмережі X (тоді ще твіттері), поцікавившись реакцією на фінал історії героя.

Я дізнався у Твіттері: "Ти засмучений, що Дезмонд мертвий?" І я думаю: "Що?". Тому що немає жодного "Ааааа!". Немає нічого такого, чого можна було б очікувати від смерті головного героя,

– говорить актор.

Доля Дезмонда розчарувала Норта, оскільки Assassin's Creed була одним з його улюблених проєктів.

Повний випуск з актором – дивіться відео

Разом з тим, актор каже, що “добрі люди” зі студії запевнили його, що Дезмонд не помер назавжди.

Як це часто буває в індустрії розваг, приходять різні розробники, різні креативні директори, і в них є свій власний спосіб продовження історії,

– заінтригував актор.

Важко сказати чи повернеться колись на геймерські екрани Дезмонд, але ми не маємо сумнівів, що це зробить інша гра студії Ubisoft – Far Cry, чутки про сьому частину якої нещодавно вразили геймерів.