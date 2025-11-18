Исполнитель роли Дезмонда из Assassin's Creed узнал о смерти собственного персонажа из соцсетей

Известный актер озвучки поделился историей о том как узнал о смерти своего персонажа в видеоигре Assassin's Creed 3. Оказалось, что об этом ему сообщили не Ubisoft.

Нолан Норт озвучил немало персонажей в самых известных проектах игровой индустрии. Хотя актер наиболее известен ролью Натана Дрейка в серии Uncharted, недавно он удивил историей со времен работы над оригинальной трилогией Assassin's Creed, сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube канал Fall Damage.

Странный стиль работы?

В развлекательном видео актеру предложили поугадывать кому из его персонажей принадлежат различные реплики.

Когда Норт прочитал следующие строки, он сразу понял из чьих уст они звучали:

Ты знаешь, что это правда. Это уже началось. Мне нужно сделать это сейчас. Так что уходите!

Это были последние слова Дезмонда Майлса в Assassin's Creed 3, что сразу натолкнуло Нолана на интересное воспоминание со времен создания игры.

Оказалось, что актер не знал, что озвучил “предсмертную” реплику собственного героя. Вместо Ubisoft, о том, что это было его последнее появление в роли Майлса, ему рассказал фанат в соцсети X (тогда еще твиттере), поинтересовавшись реакцией на финал истории героя.

Я узнал в Твиттере: "Ты расстроен, что Дезмонд мертв?" И я подумал: "Что?". Потому что нет никакого "Ааааа!". Нет ничего такого, чего можно было бы ожидать от смерти главного героя,

– говорит актер.

Судьба Дезмонда разочаровала Норта, поскольку Assassin's Creed была одним из его любимых проектов.

Полный выпуск с актером – смотрите видео

Вместе с тем, актер говорит, что “добрые люди” из студии заверили его, что Дезмонд не умер навсегда.

Как это часто бывает в индустрии развлечений, приходят разные разработчики, разные креативные директора, и у них есть свой собственный способ продолжения истории,

– заинтриговал актер.

Трудно сказать вернется ли когда-то на геймерские экраны Дезмонд, но мы не сомневаемся, что это сделает другая игра студии Ubisoft – Far Cry, слухи о седьмой части которой недавно поразили геймеров.