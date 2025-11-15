Новой Far Cry будет чем удивить поклонников известной серии от Ubisoft, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGameVerse в X.

Новый режим и несколько карт?

Пока в польском парламенте обсуждают перенос GTA 6, в сети возникла информация о новой части франшизы Far Cry, что происходит от известного инсайдера под ником Rogue, который зарекомендовал себя довольно надежным источником по проектам компании Ubisoft.

По его словам, действие будущей игры будет происходить на Аляске. Геймеров будет ожидать карта для нового многопользовательского режима в жанре "экстракшн-шутера" под названием Paradise Park, где помимо других игроков их будет подстерегать опасность в виде диких животных.

Неизвестно будет ли эта карта основой для сюжетного режима, поскольку есть слухи, что он будет иметь отдельный мир. По предварительным данным, транспорт будет играть важную роль как в сюжетном режиме, так и в Paradise Park.

Главных героев может быть несколько, один из которых – белобородый мужчина возрастом около 30 лет.

Выход игры, созданной на движке Snowdrop, ранее применявшемся в The Division и Avatar: Frontiers of Pandora, ожидается в течение следующих двух лет.

Far Cry 7 Leak Summary:



- Действие происходит на Аляске - карта добычи называется “Paradise Park”



- Режим добычи включает дикую природу, которая может атаковать игроков



- Не 100% подтверждено, но сюжетный режим может включать отдельную карту



- Один из главных героев - белобородый мужчина, скорее всего в.. pic.twitter.com/cs2WamuTiP - TheGameVerse (@TheGTAVerse) 13 ноября, 2025 г

Так что, если информация инсайдера правдива, уже в ближайшее время Ubisoft могут представить будущий проект.