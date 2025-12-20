Виконавиця головної ролі у Ghost of Yotei назвала свої улюблені відеоігри

Відома акторка озвучення, яка виконала головну роль у відеогрі Ghost of Yotei, розповіла про свої улюблені проєкти ігрової індустрії.

У нещодавньому інтерв'ю Еріка Ішії, відома участю у створенні великої кількості крутих відеоігор, розповіла про свої улюблені проєкти в історії індустрії, повідомляє 24 Канал з посиланням на GameRant.

Які улюблені ігри Еріки Ішії?

Ішії озвучувала такі масштабні ігри як Destiny 2, Apex Legends, Mortal Kombat 1 та чимало інших, повідомляє IMDB, але найголовнішою її роботою станом на зараз стала роль Ацу з Ghost of Yotei.

При цьому, Ішії має вельми гарний смак як геймер, адже GameRant вдалося дізнатися улюблені проєкти акторки.

Першою в голову їй прийшла The Legend of Zelda: The Wind Waker, що вийшла у 2003 році для консолі Nintendo GameCube. Цю гру вона назвала тою, що "сформувала її геймерський смак".

Похвалу також заслужила Return of the Obra Dinn 2018 року випуску. Зокрема за те, як вона використовує середовище.

Повна розмова: дивіться відео

На додачу Еріка розповіла про величезний вплив на неї серії The Last of Us від Naughty Dog, яка змусила полюбити сюжетні ігри.

Одначе, найкращою грою 2025 року та улюбленою всіх часів, Ішії назвала головоломку Blue Prince, яку раніше вже відмітив легендарний ветеран PlayStation.

Трейлер гри: дивіться відео